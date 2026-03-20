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Famosos Luto: Chuck Norris, o Braddock das telas e seis vezes campeão mundial de Karatê Astro da ação nos anos 1980, ator uniu carreira dominante nas artes marciais a personagens marcantes nas telas

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O ator e artista marcial Chuck Norris morreu na manhã desta quinta-feira (19), no Havaí, aos 86 anos. A informação foi divulgada por meio de uma publicação no perfil oficial do artista nas redes sociais. Segundo comunicado da família, ele estava acompanhado no momento da morte. A causa não foi informada.

Conhecido mundialmente pelo cinema de ação, Norris construiu uma imagem associada a personagens de força e resiliência, como o coronel James Braddock, protagonista da franquia “Desaparecido em Combate”. Nos filmes, o ex-prisioneiro de guerra retorna ao Vietnã anos após o conflito para resgatar crianças abandonadas, enfrentando antigos inimigos em uma narrativa que se tornou uma das mais emblemáticas de sua carreira.

Hexacampeão antes de Hollywood

Antes de se tornar estrela de Hollywood, Norris já era um nome consagrado nas artes marciais. Entre 1968 e 1974, foi seis vezes campeão mundial consecutivo de karatê profissional na categoria peso médio, período em que dominou o circuito competitivo. Ao todo, encerrou a carreira com 183 vitórias, 10 derrotas e dois empates, aposentando-se como campeão após sucessivas defesas de título.

A trajetória no esporte abriu caminho para o cinema e ajudou a moldar o estilo que levaria às telas. Além de atuar, Norris também treinou celebridades como Steve McQueen e fundou seu próprio sistema de combate, o Chun Kuk Do.

Nascido em 10 de março de 1940, em Ryan, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, Carlos Ray Norris ganhou notoriedade a partir dos anos 1980 com filmes como “Força Delta” e consolidou sua popularidade na televisão ao interpretar o ranger Cordell Walker na série “Walker, Texas Ranger”. Nos últimos anos, fez participações pontuais no cinema, como em “Os Mercenários 2”, de 2012.

Em nota, a família destacou o legado pessoal e profissional do ator. “Para o mundo, ele era um símbolo de força. Para nós, um homem dedicado à família”, diz o texto.

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