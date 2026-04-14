A- A+

LUTO Luto na música: morre Mister Sam, produtor que assinou hits da cantora Gretchen A cantora também relembrou momentos pessoais e profissionais ao lado do produtor nas suas redes sociais

O cenário musical brasileiro perdeu, nesta semana, o DJ e produtor argentino Mister Sam, responsável pela concepção de hits que marcaram a cultura pop nacional, como “Freak Le Boom Boom” e “Conga, Conga, Conga” de Gretchen. De acordo com informações, o artista foi vítima de um infarto fulminante.

A morte foi confirmada nas redes sociais da cantora, que prestou uma homenagem pública ao mentor. No texto, ela ressaltou o papel decisivo de Mister Sam em sua trajetória profissional, destacando que a colaboração entre os dois foi o alicerce para a consolidação de sua carreira e o sucesso de suas composições.

"Hoje me despeço de alguém que não foi apenas um compositor… mas sim, parte da minha história, e de tantos momentos que marcaram minha trajetória artística. Muito honrada em saber que para ele eu fui o seu maior orgulho e a Maior Criação que ele fez. E eu honro e sempre honrarei tua trajetória, cada vez que subir num palco e interpretar suas composições. Sua voz está em cada nota. Vou sempre lembrar de tudo que você me ensinou. Um dia você até disse para mim: Não precisa cantar o que você sabe. O importante é você colocar sua voz rouca e sua alma", comentou a artista.

A cantora também relembrou momentos pessoais e profissionais ao lado do produtor, afirmando que o legado dele permanece vivo por meio da música e das canções que marcaram gerações.

"Todo esse caminho de sucesso aconteceu porque juntos éramos imbatíveis. Brigar... Ah como a gente brigava. Mas depois de dois dias você já me mandava um oi. Eu te respeito por tudo que você representa na minha vida. Vai alegrar o céu com o teu swing argentino. Eles vão Amar! Mister Sam, obrigada por cada melodia, por cada palavra e por ter transformado sentimentos em canções que atravessaram gerações. Sua arte vive em mim, vive no público, vive para sempre. A música nunca vai deixar você partir de verdade. Descanse em paz".

Mister Sam deixa um legado que mistura a estética das discotecas com a música de apelo popular.

Veja também