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sertanejo Luto no sertanejo: Rick e Renner tiveram carreira ajudada por Zezé Di Camargo & Luciano Dupla fez parte de uma segunda geração da música sertaneja-romântica, vinda depois da explosão inicial, na virada dos anos 1980 para 1990

Uma das vítimas do helicóptero que caiu nesta segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina, o cantor Rick Sollo formou com o amigo Renner Reis, 1986, a dupla Rick & Renner, uma das mais bem-sucedidas no gênero entre os anos 1980/1990.

Antes de dividir vocais com o amigo Renner Reis, Rick tentou a carreira artística ao lado da irmã, Dalva, numa dupla infantil. Nascido Geraldo Antônio de Carvalho, em Monte do Carmo (TO), o cantor se apresentava ao lado da irmã como Sereno & Serenata.

A parceria familiar teve vida curta, por conta da preocupação do pai com a filha cantando à noite, por considerar os locais de shows inadequados ou perigosos.

O encontro com Renner aconteceu em Brasília, onde Rick iria se apresentar e, ao telefonar para uma casa noturna para pedir equipamentos emprestados, ouviu Renner cantando ao fundo.

Os dois passaram a se apresentar juntos e, após gravarem um trabalho independente em 1989, fizeram um show que foi visto por Zezé Di Camargo & Luciano. Estes, então, os levam a uma gravadora grande do sertanejo, a Continental, e lá gravaram em 1992 o primeiro álbum oficial da dupla, que contou com boa repercussão.

A dupla pertence a uma segunda geração da música sertaneja-romântica, vinda depois da explosão inicial, na virada dos anos 1980 para 1990, com Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e João Paulo & Daniel.

O primeiro grande sucesso veio em 1998, com a música “Ela é demais”, que ficou durante cinco meses consecutivos nas paradas de sucesso, e é considerado até hoje um dos maiores clássicos da dupla e da música sertaneja.

Enquanto Rick trazia a base da música sertaneja tradicional, Renner iniciou sua trajetória cantando rock, o que resultou em arranjos com acordes e melodias diferenciadas para o sertanejo. Rick se destacou como um dos maiores compositores do gênero, escrevendo não só os hits da própria dupla como músicas gravadas por vários outros sertanejos.

Além disso, construiu uma carreira nos bastidores como produtor musical, trabalhando em discos de nomes como Gino & Geno, Daniel e Hugo & Tiago.

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