Lux Nightlife Hub: novo lounge pub inaugura sexta (4), na Zona Sul do Recife

A Zona Sul do Recife ganhará um novo point para quem curte a noite, a partir desta sexta (4): Lux Nightlife Hub, em Boa Viagem. A casa terá dois ambientes. O térreo conta com mesas e cadeiras, sistema de iluminação, palco e um sushi bar com o melhor da gastronomia oriental e drinks.



Já no primeiro andar, uma balada, com projeto de iluminação, palco, bares e banheiros. A carta de drinks da casa é assinada pelo bartender Rocha, que por muito anos comandou os drinks do Uk Pub, também em Boa Viagem.

Nesta sexta (4), a programação contará com: Rodrix, Rafa Mesquita e Rodz, na Lux (primeiro andar) e Korossy (Lux Lounge - térreo); no sábado (5), Sambare, Victor Leão e DJ Gama (Lux - primeiro andar) e Parachutes (Lux Lounge - térreo).



A Lux Nightlife Hub vai funcionar na Avenida Conselheiro Aguiar, nº 2217, em Boa Viagem. A programação do Lux Lounge terá início às 19h, já o segundo ambiente, a partir das 22h.



Confira, abaixo, imagens dos ambientes da casa:







