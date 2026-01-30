Macaulay Culkin lamenta morte de Catherine O'Hara, sua mãe em 'Esqueceram de mim'

A- A+

"Filho" de Catherine O'Hara em "Esqueceram de mim", Macaulay Culkin fez uma homenagem, emocionada e emocionante nas redes sociais para se despedir da atriz, que morreu nesta sexta-feira (30), aos 71 anos.

“Mamãe. Achei que tínhamos tempo”, escreveu ele na legenda de uma foto no Instagram. “Eu queria mais. Queria sentar numa cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas tinha tanta coisa mais para dizer. Eu te amo. Até mais.”

Em dezembro de 2023, os dois ganharam as manchetes do mundo inteiro ao se reencontrarem na Calçada da Fama. O ator, que interpretou Kevin na comédia de sucesso dos anos 1990, foi homenageado com uma estrela no importante ponto turístico de Hollywood. Catherine fez um emocionante discuros no dia.

“'Esqueceram de mim' foi, é e sempre será uma sensação global amada. E a razão pela qual famílias em todo o mundo não conseguem passar um ano sem assistir e amar o filme é por causa de Macaulay Culkin", disse a atriz, em seu discurso. "Eu sei que você trabalhou muito, mas você fez com que atuar parecesse a coisa mais natural de se fazer no mundo. Macaulay, parabéns. Você merece sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. E obrigado por me incluir, sua falsa mãe que te deixou sozinho em casa não uma, mas duas vezes, para compartilhar esta feliz ocasião. Estou muito orgulhosa de você".

