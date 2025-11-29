A- A+

Macaulay Culkin revela: filhos ainda não sabem que ele é o Kevin de 'Esqueceram de mim'

Mais um Natal vem aí, e chega a época de Macaulay Culkin mais uma vez falar sobre o clássico das festas de fim de ano que estrelou em 1990, “Esqueceram de mim”. Só que desta vez o ator de 45 anos surpreendeu: ele revelou que nenhum dos seus filhos — Dakota, de 4 anos, e Carson, de 3 — sabe que ele é o menino ali na tela.

“Cara, eles não fazem ideia de quem está sentado ao lado deles o tempo todo. Eles só dizem: ‘Ah, é o Kevin’. Eles o chamam de Kevin Disney, por causa do Disney+, que exibe o trailer de Natal”, disse Culkin ao site “Deadline”.

Ele contou que, recentemente, mostrou algumas fotos antigas da família ao seu filho mais velho, e o menino imediatamente se encantou por uma de quando o pai era criança: “Ele disse: ‘Ei, aquele garoto parece o Kevin. Quem é esse?’ Eu respondi: ‘Sou eu.’ E ele não se deu conta. Pensei: ‘Ótimo. Não, não, ainda não. Não é isso. Ele só acha que eu me pareço muito com o Kevin."

Macaulay Culkin admitiu que a ficha vai cair um dia, mas disse que está prolongando o mistério o máximo possível: “Um dia ele vai perceber. Ele vai assistir ao filme e vai pensar: ‘Espera aí!’ Estou esperando por esse momento de ‘espera aí!’ Tenho certeza de que alguma criança no recreio vai estragar a surpresa para ele, tipo, ‘Papai Noel não existe’, esse tipo de coisa.

Culkin foi um dos maiores astros de bilheteria dos anos 1990 como ator mirim, antes de se afastar dos holofotes no início da adolescência. Nos últimos anos, ele abraçou a nostalgia em torno de “Esqueceram de mim”, aparecendo em anúncios do Google que homenageiam seu papel.

