''Macetando'' e ''Perna Bamba'' conquistam os foliões no Carnaval 2024; confira os números

Os foliões se despedem do Carnaval depois de muita folia, mas os hits carnavalescos que grudaram na cabeça dos brasileiros devem permanecer fazendo sucesso no Brasil. Segundo o Spotify, durante a festa popular foram criadas mais de 15 mil playlists, representando um aumento de quase 300% em relação aos dias anteriores.

''É a Veveta que tá no comando''

O maior sucesso entre os foliões em 2024 foi ''Macetando'' de Ivete Sangalo e Ludmilla, que alcançou a segunda colocação no ranking diário de ''Top Músicas Brasil'' na plataforma, além de ter sido a faixa mais escutada e buscada durante os dias 10 e 13 de fevereiro no Spotify Brasil.

No período de Carnaval o hit da cantora baiana foi seguido por ''Perna Bamba'' de Léo Santana e Parangolé, a segunda música mais ouvida e pesquisada durante a folia pelos usuários e que nesta última quarta-feira (14) ocupou a primeira posição do mesmo ranking no Spotify Charts.

Enquanto ''POCPOC'', por Pedro Sampaio, fecha o TOP 3 das músicas mais escutadas, ''Let's Go 4'', por DJ GBR, Mc IG, MC Ryan SP, entre outros artistas, é a terceira faixa mais buscada nos dias de folia.

Além da primeira posição no Brasil, ''Macetando'' se consagrou com a preferida em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo, enquanto que ''Perna Bamba'' dominou Paraná, Bahia e Goiás.

No Rio Grande do Sul, o funk ''Baby Eu Tava na Rua da Água'', por Mc Menor RV TR e Tropa da W&S, ocupou o primeiro lugar entre as mais escutadas, enquanto no Pará, Tengo, por Juliette, arrebatou o ranking.

Músicas mais escutadas no Spotify em Pernambuco (de 10 a 13 de fevereiro)

''Macetando'', por Ivete Sangalo e Ludmilla

''Só não dou meu celular'', por Vitor Amaral

''Perna Bamba'', por Parangolé e Léo Santana

''Tem Café'', por Andrezin Araújo, Dj Kevin Oficial e Henry Freitas

''Volta Comigo'', por DJ Ivis, Vitor Fernandes

Músicas mais buscadas no Spotify no Brasil (de 10 a 13 de fevereiro)

"Macetando", por Ivete Sangalo e Ludmilla

"Perna Bamba", por Parangolé e Léo Santana

"Let's Go 4", por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP e MC GH do 7

"Praise Jah In The Moonlight", por YG Marley

"POCPOC", por Pedro Sampaio

Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil (de 10 a 13 de fevereiro)

"Macetando", por Ivete Sangalo e Ludmilla

"Perna Bamba", por Parangolé e Léo Santana

"POCPOC", por Pedro Sampaio

"Dia de Fluxo", por AgroPlay, Ana Castela, Ludmilla

"Baby Eu Tava na Rua da Água", por Mc Menor RV TR e Tropa da W&S





