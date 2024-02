"Macetavírus": Ivete Sangalo é internada após ser diagnosticada com pneumonia

A- A+

Dona do hit do Carnaval 2024, a cantora Ivete Sangalo utilizou as redes sociais para informar que está internada após ser diagnosticada com pneumonia.

De acordo com o post publicado nesta quinta-feira (22), a cantora afirmou que pegou uma virose após a maratona carnavalesca.

Segundo Ivete, os primeiros sintomas apareceram na terça-feira (20). Na data, ela começou a apresentar um desconforto e uma tosse repetitiva. Devido aos sintomas, Ivete buscou aconselhamento médico e foi orientada a procurar um hospital.

Ao chegar na unidade de saúde ela foi diagnosticada com pneumonia.

Com a doença, a cantora precisará realizar um tratamento de saúde. Por isso, Ivete informou que não poderá comparecer ao Navio da Xuxa.



No entanto, ela tranquilizou os fãs postando que, apesar do susto, está bem.

