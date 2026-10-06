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CINEMA Machado cenográfico usado por Jack Nicholson no filme "O Iluminado" vai a leilão por R$ 300 mil Peça aparece numa das cenas mais famosas do longa de terror e integra venda inédita de objetos do acervo pessoal do diretor Stanley Kubrick

Um dos objetos mais reconhecíveis de "O Iluminado" (1980) pode, em breve, trocar o Hotel Overlook, famoso cenário do filme, pela casa de algum colecionador. Sim, o machado cenográfico empunhado por Jack Nicholson no clássico dirigido por Stanley Kubrick será colocado à venda num leilão do acervo pessoal do cineasta, com valor estimado entre 30 mil e 50 mil libras, o que equivale a aproximadamente R$ 198 mil e R$ 330 mil na cotação atual.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico "The Guardian". A peça faz parte de um conjunto de centenas de objetos de Kubrick que serão oferecidos pela primeira vez num leilão de seu arquivo pessoal. O diretor morreu em 1999, aos 70 anos.

No filme, Nicholson interpreta Jack Torrance, escritor que aceita trabalhar como zelador do isolado Hotel Overlook durante o inverno e, aos poucos, mergulha numa espiral de violência. É com o machado agora colocado à venda que o personagem destrói parte de uma porta enquanto persegue a mulher, Wendy, vivida por Shelley Duvall.

Durante a sequência, surge uma das imagens mais famosas do cinema de terror: depois de abrir um buraco na porta, Jack enfia o rosto pela abertura e grita: "Aqui está Johnny!". O mesmo machado também aparece no assassinato de Dick Hallorann, personagem interpretado por Scatman Crothers.

Segundo o "The Guardian", a venda reúne outros objetos relacionados a "O Iluminado". Entre eles estão dois vestidos azul-claros usados pelas irmãs que interpretam as gêmeas Grady, personagens que aparecem diante de Danny Torrance nos corredores do Overlook e o convidam a "brincar conosco".

O famoso triciclo usado pelo menino para atravessar os corredores do hotel não está entre os lotes. Uma claquete da produção, porém, será leiloada ao lado de outras três utilizadas em filmes de Kubrick: "2001: uma odisseia no espaço" (1968), "Barry Lyndon" (1975) e "De olhos bem fechados" (1999).

O leilão está marcado para 3 de fevereiro, na Bonhams, em Londres. Antes disso, os itens serão exibidos ao público em Nova York, Los Angeles, Paris e na própria capital britânica.

Peça de '2001' pode chegar a valor milionário

Embora o machado de Jack Torrance esteja entre os objetos de maior apelo popular, outro item deve alcançar a cifra mais alta do leilão. O modelo do feto cósmico visto na sequência final de "2001: uma odisseia no espaço", conhecido como "Star child", tem estimativa de até 800 mil libras, cerca de R$ 5,3 milhões.

Ao "The Guardian", Claire Tole-Moir, chefe do departamento de cultura popular da Bonhams, destacou a importância da peça, que aparece na enigmática cena final do longa.

Segundo ela, o objeto representa "ideias de evolução, novos começos, ingenuidade e ambiguidade" e pertence a uma das imagens mais marcantes de um dos filmes de ficção científica mais influentes da história.

Também fazem parte da venda roteiros usados pelo próprio Kubrick, com anotações, desenhos e versões alternativas de cenas de títulos como "O iluminado", "2001: uma odisseia no espaço" e "Lolita" (1962), além da cadeira de diretor do cineasta, avaliada em até 12 mil libras.

Outro objeto pessoal colocado à venda é o jogo de xadrez de Kubrick. A relação do diretor com o tabuleiro era antiga: ele costumava jogar durante intervalos das filmagens e via no xadrez características como estratégia, paciência, disciplina e precisão — qualidades que também acabaram associadas ao seu estilo como cineasta.

À publicação britânica, Tole-Moir definiu o arquivo como incomum não apenas pela quantidade e pelo valor dos objetos, mas também pela documentação preservada ao longo de décadas. Para ela, poucas figuras exerceram influência tão profunda sobre a cultura visual quanto Kubrick — a ponto de seu sobrenome dar origem ao adjetivo "kubrickiano", usado para descrever obras marcadas por extremo rigor técnico, precisão e atenção aos detalhes.

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