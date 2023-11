A- A+

Cultura Maciel Salú estreia novo disco no Recife em show solidário para ajudar crianças com deficiência Evento gratuito, neste sábado (11), na Praça do Rosário, no bairro da Várzea, às 20h, arrecada donativos para ONG que cuida de crianças com microcefalia e síndrome de Down

O rabequeiro, cantor, compositor e mestre de maracatu-rural, Maciel Salú, se apresenta em um evento cultural e beneficente, neste sábado (11), na Praça do Rosário, localizada na rua Francisco Lacerda, bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, a partir das 20h. Este será o primeiro show no Recife novo álbum "Ogum", em uma apresentação gratuita.



Além de estrear o novo trabalho, o artista aproveita para promover um gesto de solidariedade, com a arrecadação de donativos para o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança - CERVAC. O evento tem o apoio da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Participações

O show de estreia do novo álbum de Maciel Salú no Recife terá participação especial de Pai Cleyton de Oxum, Amina Monteiro, Preta Kalua e Yáomim Sampaio, que participaram da faixa Ogum, que dá título ao disco. O evento ainda terá show de abertura de Nailson Vieira, músico e brincante da nova geração de artistas que surgem da cultura popular da Zona da Mata de Pernambuco.

"Ogum"

O novo projeto sonoro de Maciel Salú é uma homenagem, em forma de canção, ao seu orixá, que é responsável por ensinar aos homens a caça, o trabalho com o ferro e as artes da forja e da guerra. “Ogum chega com fortes referências da cultura popular e religiões afro-indígenas. A ideia é que o público possa se envolver nas canções, na dança, mas, sobretudo, nas sonoridades da cumbia e do afrobeat, que compõem o plano de fundo desta obra” ressalta o artista.



Ao todo, o álbum reúne cinco obras inéditas. São elas: "Caboclos no Terreiro", "Ogum", "Ciranda da Saudade", "La Cumbia Morena" e "Baila".

“Estou muito feliz de poder apresentar, para os recifenses, canções especiais, escritas em um momento muito difícil para humanidade, que foi a pandemia. Inclusive, uma das músicas, que considero ser a principal, é “Ogum”. Ela foi escrita em duas etapas, a primeira parte no dia 23 de abril de 2020, e, exatamente um ano depois, finalizei a composição, novamente em 23 de abril - data em que, nós, celebramos o Dia de São Jorge, e que em nossa tradição das religiões afro-brasileiras é associado a Ogum ", explica Maciel.

Aclamado pela crítica e pelo público, Maciel Salú traz para o bairro da Várzea uma sonoridade que mistura ancestralidade, com versos e poesias marcantes das culturas nordestinas, à música pop e latina contemporânea ligadas às manifestações da negritude, como o afrobeat e a música caribenha.



“Vou apresentar uma imersão musical, na qual mesclo instrumentos e sonoridades de terreiro, carregados da nossa ancestralidade, às minhas referências da música negra pop e caribenha contemporânea. O show, assim como o disco, é marcado pelo conjunto de timbres, que une acordes da rabeca, uma guitarra bem marcada, e percussões que trazem pro palco a energia dos terreiro de Jurema, Candomblé e Umbanda. Será um show para ouvir, dançar e nos conectar com nossa ancestralidade”, finaliza.

Solidariedade

Na festa serão arrecadadas doações de alimentos, materiais de limpeza, entre outros donativos, que serão destinados ao Centro de Reabilitação e Valorização da Criança – CERVAC, ONG é responsável por ofertar, de forma gratuita, diariamente, serviços multidisciplinares, para centenas de crianças diagnosticadas com microcefalia e síndrome de Down, por meio de acompanhamento de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, professores, músicos, artes-educadores e educadores comunitárias.

Serviço:

Maciel Salú realiza show solidário para ajudar crianças com microcefalia e síndrome de Down

Onde: Praça do Rosário, localizado na rua Francisco Lacerda, bairro da Várzea, Zona Oeste da capital pernambucana.

Horário: 20h

Classificação: Livre para todos os públicos

Ingressos: Gratuito

