Evento Maciel Melo faz show no Manhattan Café Theatro nesta sexta-feira (14); saiba mais Abertura da apresentação fica por conta do grupo de Garçons Cantores

O cantor pernambucano Maciel Melo sobe ao palco do Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, no Recife, às 20h desta sexta-feira (14), com couvert artístico no valor de R$ 100. A abertura da apresentação fica por conta dos Garçons Cantores.

Auto-denominado um 'caboclo sonhador', Maciel Melo se caracteriza por seu liricismo na contação de histórias sertanejas, por vezes inspiradas em suas próprias memórias de sua vida em Iguaraci, no sertão de Pernambuco.

Como compositor, teve sucessos gravados por grandes vozes da música brasileira, como Elba Ramalho, Fagner, Dominguinhos, Xangai, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Quinteto Violado e Flávio José.

SERVIÇO

Maciel Melo no Manhattan Café Theatro

Quando: Sexta-feira (14), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro (Rua Francisco da Cunha, nº 881, em Boa Viagem, Recife)

Couvert Artístico: R$ 100

Informações: (81) 3325-3372 / (81) 98888-4818 (whatsapp)

