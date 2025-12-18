Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Poeta e cantador Maciel Melo recebe Título de Doutor Honoris Causa

Título foi concedido ao artista pernambucano pela Universidade Federal de Pernambuco, em solenidade realizada nesta quinta-feira (18)

Reportar Erro
Maciel Melo recebeu Título Doutor Honoris Causa em solenidade nesta quinta (19), na UFPEMaciel Melo recebeu Título Doutor Honoris Causa em solenidade nesta quinta (19), na UFPE - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Aos 90 anos, Dona Maria de Lourdes pôde assistir de perto o quarto filho (de onze) ter o título de “Honoris Causa” outorgado pela Universidade Federal de Pernambuco. Maciel Melo, cantor, compositor, poeta, violeiro e contador de causos e histórias, proporcionou a honraria à sua mãe, assim como às filhas, neto, irmão e amigos presentes na cerimônia realizada nesta quinta-feira (18) no hall do teatro do Complexo de Convenções, no Campus da UFPE Recife, Cidade Universitária.

 

Ao lado de sua mãe, Maria de Lourdes, Maciel Melo seguiu para receber o Título de Doutor Honoris CausaDona Maria de Lourdes, mãe de Maciel Melo, o acompanhou na solenidade | Crédito: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em meio a aplausos, sorrisos e olhos marejados, o “Caboclo Sonhador” de Iguaracy, Sertão pernambucano, admitiu lhe faltar palavras para um momento que ele chamou de “imenso”.

Leia também

• Festival PREAMP 2026 abre inscrições para mostra de música e atividades formativas

• Gil e Alok unem MPB e música eletrônica em EP de remixes que celebra o encontro de gerações

• Frank Sinatra completaria 110 anos: relembre a vida do artista que se tornou símbolo na música



“É um título concedido a grandes autoridades, não imaginava que eu fosse isso tudo, não processei ainda sobre a importância de um título como esse em minha vida”, contou, à Folha de Pernambuco, o multifacetado artista que há pelo menos quatro décadas canta (e conta) sobre o Nordeste e o Sertão, em verso e prosa tipicamente entrelaçados por quem nunca separou a arte da própria vida. 

“É como se eu tivesse recebendo um diploma, é uma sensação que só quem está recebendo sabe do peso e responsabilidade de uma comenda como essa, principalmente vindo de uma das universidades mais importantes do País.

Fico com o sentimento de dever cumprido e de que valeu a pena todo o esforço que fiz para resistir e ser o que sou hoje, e daqui para frente tenho que procurar fazer melhor”, complementou o agora Doutor Honoris Causa reverberado por tantos em música, e aclamado por traduzir com maestria um ver, ouvir e viver sob memórias sertanejas.

Unanimidade

“Uma trajetória belíssima, enraizada na cultura do povo, que sabe cantar suas músicas, aprecia seus versos (...). A universidade precisa fazer reconhecimento a pessoas de sua estatura e representação no campo cultural. Maciel faz um trabalho de resistência daquilo que é típico e identitário da cultura nordestina.

É uma alegria tê-lo entre os Doutores Honoris Causa, vai ficar muito bonita a imagem dele junto às demais figuras que nós já honramos com esse título”.

A fala, em tom orgulhoso, é do reitor da UFPE, professor Alfredo Macedo Gomes, que presidiu a sessão de entrega do título. Além dele, o vice-reitor Moacyr Cunha de Araújo Filho também estava na composição da mesa, junto ao prefeito da cidade natal de Maciel Melo, Pedro Alves, e Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, entre outros nomes. 
 

Maciel Melo recebeu, nesta quinta (18), em solenidade na UFPE, o Título de Doutor Honoris CausaCrédito: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Tal qual sua aprovação se deu por unanimidade junto ao Conselho Universitário, concedendo-lhe, assim, o título, a história de Maciel Melo e sua contribuição à cultura nordestina e brasileira, na música, na poesia, em trilhas de novela e programas televisivos, tem o assentimento de uma multidão, inclusive de artistas e contadores de causos, como ele. 

“Com alegria e gosto presencio tudo isso, nada mais merecido. Maciel como poucos sabe fazer a verdadeira tradução da linguagem, do sentimento e da paisagem sertaneja, emocionando a todos com a verdade nordestina”, ressaltou o paraibano Jessier Quirino, que em comum ao mais novo Honoris Causa pernambucano, exalta o linguajar do Nordeste em palcos Brasil afora.

Dia importante
Para Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, presente na solenidade, representando o prefeito do Recife João Campos, o dia de ontem foi “de uma representação importante para a produção da cultura popular”, tendo Maciel como uma figura merecedora por tudo que já fez como artista. 

Na mesa, entre outros, estavam o reitor e o vice-reitor da UFPE, além de Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura Cidade do RecifeCrédito: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Ter esse reconhecimento pela universidade valida junto à sociedade pernambucana e brasileira, todos os poetas, compositores, atores, demonstrando que tão importante quanto à produção acadêmica pode ser a produção feita lá fora”, continuou Canuto.

E em sua fala, após ser decretado oficialmente um Doutor Honoris Causa, Maciel Melo - autor de cantorias como “Que Nem Vem Vem”, “Caia Por Cima de Mim”, “Terra Prometida” e a clássica “Caboclo Sonhador”, entre outras centenas de composições - entoou falas de agradecimento à família, em especial à sua mãe, que já foi cantada por ele na canção “Rainha”, integrante da trilha da global “Flor do Caribe”. Mas, por óbvio, ele trouxe também versos rimados, que desde sempre o traduzem: 

“Sei que nada se perdeu por completo, ainda resta um restinho de esperança, um fiapo, uma nesga de lembrança de um passado feliz que me marcou: um poeta, um boêmio, um cantador”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter