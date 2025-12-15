Maciel Melo recebe título de Doutor Honoris Causa da UFPE nesta quinta (18)

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) concederá o título de Doutor Honoris Causa ao artista pernambucano Maciel de Melo Santos, na próxima quinta-feira (18), às 16h, no no hall do Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento da UFPE, no Campus Joaquim Amazonas, no Recife.



Conhecido por sua atuação como cantor, compositor e escritor, Maciel Melo construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura nordestina e difusão das tradições sertanejas. A proposta de outorga do Doutor Honoris Causa foi feita pelo Gabinete do Reitor e aprovada em sessão ordinária do Conselho Universitário, realizada em 1º de dezembro.

Sobre o artista

Natural de Iguaraci, no Sertão do Pajeú pernambucano, Maciel Melo é autor de mais de 20 álbuns e inúmeras composições consagradas na voz de artistas como Elba Ramalho, Dominguinhos, Fagner, Xangai, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, entre outros.



Com a canção “Caboclo sonhador”, interpretada pelo cantor Flávio José, tornou-se referência do forró contemporâneo fiel a sua matriz tradicional. Muitas das suas músicas também foram incluídas em trilhas sonoras de novelas e filmes.



Em 1991, Maciel ficou em segundo lugar na categoria Traditional Folk do Grammy. O artista também se destaca como autor de obras literárias de crônica, memória e poesia, na atuação em televisão e cinema e na participação em projetos culturais.



*Com informações da assessoria.

Veja também