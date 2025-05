Maciel Melo reflete sobre carreira de compositor: "O Sertão é minha eterna fonte de inspiração"

A- A+

O cantor e compositor pernambucano Maciel Melo relembrou as raízes sertanejas que o fotmaram enquanto artista, em entrevista ao âncora Jota Batista, na Rádio Folha FM, na tarde desta terça-feira (27).



Ao longo do bate-papo, o artista falou sobre algumas de suas canções mais marcantes, como "Isso vale um abraço" e Caboclo Sonhador, parceria com Flávio José que conquistou enorme sucesso. "É uma música que virou uma marca para mim. Ela já ultrapassou as fronteiras. Eu tenho esse orgulho de ter feito os três primeiros sucessos de Flávio José,um cara muito importante para a cultura nordestina".

E o artista também conversou sobre outras parcerias que pretende relembrar neste São João, a exemplo de “Antes de forrar a mesa” e “Polimento na fivela", composição com Dorgival Dantas; “Casa do poeta”, com seu irmão Maviael Melo e “Coisas Simples” e“Retinas”, canções feitas junto com o violonista Cláudio Almeida..

"Eu produzo sempre. Eu sou mais compositor do que intérprete. Eu costumo dizer que eu 'aerremedo', canto, faço shows mas o lado da composição, o lado de criar me absorve mais. Eu gosto de estar compondo, criando e fazendo música. Todos os anos eu faço uma ou duas canções novas. Embora, quando chega no show o povo queira só os sucessos. Mas a gente precisa fazer canções novas até para que elas se tornem antigas e a virem sucesso", comentou.

Parcerias

"Como sou muito inquieto e compondo sempre, e sempre procurando parceiros, e Dorgival Dantas é um cara que, de um ano para cá, a gente vem se aproximando muito. Ele é um grande artista, músico, sanfoneiro e é um grande melodista. Ele me manda as melodias e eu boto letra. Esse ano a gente já fez umas seis canções", conta o artista.

E as novas parcerias seguem a todo vapor. "Fiz umas duas músicas esse ano com Renato Teixeira. E acabei de fazer uma música com Geraldo Azevedo. Uma música que ele tinha me mandado uma melodia já tinha um tempo e eu sempre martelando, esperando chegar a letra. E meu aniversário foi ontem e acho que foi por isso. Hoje quando acordei a letra surgiu", relatou.

Composição

Maciel compartilhou como é o seu processo criativo. "Eu componho na hora que eu quero. Às vezes não tem inspiração e eu vou buscar, não espero ela chegar. A única coisa que eu faço na vida é isso, minha vida inteira. Desde meus 17, 18 anos que eu só faço música. Então meu ofício é esse, tenho que estar produzindo, mostrando, mexendo, escrevendo um poema ou uma crônica, ou pego o violão e vou tocar, principalmente quando eu estou liso", brincou.

Maciel Melo, cantor e compositor pernambucano, em entrevista à Rádio Folha FM | Foto: Rafael Melo/Folha de pernambuco

"Esse ano foi um dois anos mais produtivos para mim. Estou numa fase muito fértil de escrever. Quando a inspiração está fluindo, e estou num momen to bom, as palavras vêm por osmose", disse.

Raízes sertanejas

Natural de Iguaraci, cidade no sertão de Pernambuco, a cerca de 365 km da capital Recife onde viveu até os 12 anos, Maciel Melo não esconde a forte influência da sua terra em sua formação artística. "O Sertão é minha eterna fonte de inspiração, me orguljho muito de ter nascido lá. Tudo que aconteceu comigo pela primeira vez foi lá. E eu sempre volto lá para alimentar meu sotaque", contou.



Maciel Melo já se prepara para a temporada junina, melhor época para artistas do forró. "O São João para gente começa em maio. Quando passa o Carnaval eu fico louco que chegue logo maio porque é quando começa a nossa temporada", compartilhou.

