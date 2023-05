A- A+

Música Maciel Salú viaja em turnê pela Europa no mês de junho; confira a agenda Convidado de honra do festival em Toulouse, rabequeiro olindense também passa por três cidades na França, e por Granada, na Espanha, com shows e workshops

Com a cultura popular na bagagem, o pernambucano Maciel Salu viaja em turnê pela Europa no mês de junho. Com embarque marcado para 31 de maio, a agenda acontece de 2 a 11 de junho, quando o artista cumpre turnê com shows, workshops e uma participação com uma banda francesa. O roteiro passa pela França e Espanha, percorrendo quatro cidades no total.

“A cultura popular é o maior tesouro que temos. São nossas raízes pernambucanas pelo mundo afora, mantendo vivas as tradições culturais. Vai ter mistura de ritmos da nossa terra, além de trocas sobre nossas vivências, movimentando terras europeias com a parceria de uma banda que me acompanha”, destaca Salú.

Turnê europeia

Convidado de honra do Festival Printemps du Brasil, em Toulouse (França), Maciel Salú estreia a temporada europeia no dia 2 de junho (sexta-feira) com um feat no show da banda francesa Bel Air de Forro. No mesmo dia e local, vai haver o workshop de Rabeca com o próprio Salú.

No dia 03 de junho (sábado), no Festival Printemps du Brasil, o artista realiza seu show autoral. A apresentação faz parte do pré-lançamento do seu novo disco, previsto para ser lançado no Brasil no final do mês de julho. No espetáculo, Maciel é acompanhado da sua banda formada por Filipe de Lima (baixo e backing vocal), Gilbeto Bala (bateria e percussão), Joana Xeba (percussão e backing vocal), José Mário (percussão e backing vocal) e Sammy Barros (guitarra e backing vocal).

Ainda no dia 3 de junho, no mesmo festival, é realizado o workshop de Percussão Brasileira com o percussionista, compositor e pesquisador Gilberto Bala, integrante da equipe. A atividade propõe um mergulho nas tradições brasileiras e na ancestralidade da Nação Nagô, tudo guiado pela música e pelos ritmos dos Orixás.

A turnê chega à cidade de Bordeaux, na França, no dia 04 de junho (domingo), onde o artista e a sua banda fazem show na La Guinguette Chez Alriq, casa conhecida por ser palco de importantes apresentações de artistas franceses e de outras partes do mundo, com sensibilidade para a world music.

O roteiro segue por Marseille (França), com o desenvolvimento de mais atividades. No dia 08 de junho (quinta-feira), o Entretemps Studio recebe as oficinas de Rabeca e de Cavalo Marinho, ministradas por Salú, e de Percussão Brasileira com Gilberto Bala. Encerrando a temporada na cidade, no dia 09 de junho (sexta-feira), Maciel Salú apresenta o show no Le Makeda.

Para fechar a excursão, o destino da última parada é a Espanha, indo para a cidade de Granada, onde Maciel Salú faz show com a banda no espaço Granada 10, no domingo (11 de junho). A apresentação vai ter a participação do Maestro Israel de França, pernambucano radicado na Espanha que atualmente é violinista da Orquesta Ciudad de Granada.

O cantor, compositor e rabequeiro pernambucano Maciel Salu apresenta sua arte na Europa | Foto: Ashlley Melo

“Quem nesse mundo não percorre estrada, é bagagem furada, nada tem para contar. Além de levarmos a nossa cultura popular para o mundo com shows, workshops e participações especiais, queremos conhecer mestres, mestras, tradições, crenças e outras vivências”, ressalta Salú.

Sob gestão da Grão Comunicação e Cultura e produção executiva de Rute Pajeú, o projeto atual conta com o incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco, além das parcerias da La Reverb, do Instituto Maestro Israel de França e da Trópix.

Sobre o artista

Herdeiro de umas das famílias mais expressivas da cultura popular, a Salustiano, Maciel Salú convive desde a infância com maracatus, cavalos marinhos, cocos e cirandas. Na música desde 1997, iniciou a carreira solo em 2003, com o lançamento de seu primeiro disco.

De lá pra cá, lançou cinco álbuns — “A pisada é assim (2003); “Na luz do carbureto” (2007); Mundo (2010); “Baile de Rabeca” (2016); Liberdade” (2018) — e participou de projetos e eventos como Ano do Brasil na França (2005), Projeto Pixinguinha (2007), Europalia.Brasil (2010).

Ainda em 2023, ele vai lançar o EP “Ogum”, gravado no Recife. Seu trabalho mais recente nas plataformas digitais é o single “Pisando o Sete” (2023).

Experiências internacionais

Sua passagem mais recente pela Europa foi em 2017, quando fez um tour com show em Paris, residência artística com o grupo Bel Air na região da Bretanha (França) e reuniões em Portugal. Já sua última turnê europeia aconteceu em 2011 com a apresentação do show do disco “Mundo”, na Bélgica e na Holanda.

Vale lembrar que, no ano de 2010, Maciel Salú foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor álbum regional de música brasileira com a Orquestra Contemporânea de Olinda.

Já em 2013, participou do Ano do Brasil em Portugal com o projeto Dj Dolores & Orchestra Santa Massa, sendo selecionado pelo edital da Funarte. A última turnê internacional de Salú foi nos Emirados Árabes, em 2016, com a Orchestra Santa Massa, banda pernambucana.

Confira a agenda completa:

TOULOUSE | FRANÇA



02/06 (sexta-feira)

Participação de Maciel Salú no show da banda francesa Bel Air de Forro - Festival Printemps du Brasil (local)

Workshop de Rabeca com Maciel Salú - Festival Printemps du Brasil (local)

03/06 (sábado)

Show de Maciel Salú e banda - Festival Printemps du Brasil (local)

Workshop de Percussão Brasileira com Gilberto Bala - Festival Printemps du Brasil (local)

BORDEAUX | FRANÇA

04/06 (domingo)

Show de Maciel Salú e banda - La Guinguette Chez Alriq (local)



MARSEILLE | FRANÇA

08/06 (quinta-feira)

Workshop no Entretemps Studio (local)

- Rabeca com Maciel Salú

- Cavalo Marinho com Maciel Salú

- Percussão Brasileira com Gilberto Bala

09/06 (sexta-feira)

Show de Maciel Salú e banda - Le Makeda (local)

GRANADA | ESPANHA

11/06 (domingo)

Show de Maciel Salú e banda com participação do Maestro Israel de França (violino) - Granada 10 (local)



Ficha técnica

Banda: Maciel Salu (voz e rabeca), Filipe de Lima (baixo e backing vocal), Gilberto Bala (bateria e percussão), Joana Xeba (percussão e backing vocal), José Mário (percussão e backing vocal) e Sammy

Barros (guitarra e backing vocal).Gestão: Grão - Comunicação e Cultura

Produção executiva: Rute Pajeú

Planejamento das mídias sociais/assessoria de imprensa: Daniel Lima

Gestor de tráfego: Igor Calado

Projeto gráfico: Mazoh

Figurino: Kauany Santos

Parcerias: La Reverb, Instituto Maestro Israel de França e Trópix

Incentivo: Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco

