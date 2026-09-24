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TURNÊ Macklemore anuncia turnê "Free Palestine" após polêmica com Ed Sheeran A série de apresentações ocorre em outubro na Europa; Os nomes dos artistas convidados ainda serão divulgados

Macklemore anunciou uma nova turnê em apoio à causa palestina após ser retirado da série de shows de Ed Sheeran por manifestar publicamente seu posicionamento. Batizada de "Free Palestine", a série de apresentações ocorre em outubro em três cidades europeias, com a renda destinada a organizações que apoiam a Palestina e o movimento palestino.

O rapper anunciou a turnê nesta quinta-feira, 24, e afirmou que o episódio envolvendo a excursão de Sheeran faz parte de uma discussão maior sobre o papel dos artistas diante dos conflitos políticos e sociais.

"Se estas últimas semanas nos mostraram algo, foi que houve uma mudança nos últimos três anos. Ocorreu um despertar coletivo em torno da libertação da Palestina, do poder dos bilionários que tentam censurar esse clamor e do que esperamos dos artistas neste momento", escreveu o rapper.

Na publicação, Macklemore também defendeu que artistas utilizem suas plataformas para se manifestar sobre questões que consideram importantes.

"Estamos em 2026. Manter-se apolítico durante um genocídio já não é mais possível. As pessoas estão exigindo que os artistas se posicionem, busquem informação e atuem em comunidade; que usem o palco para algo além do entretenimento; que reajam quando o clamor por uma Palestina Livre for recebido com tentativas de silenciamento", destacou.

Macklemore critica pressão sobre artistas

Ao comentar o episódio que o envolveu, o rapper afirmou que a discussão ultrapassa sua própria trajetória e envolve os limites impostos à manifestação de artistas.

"O que aconteceu comigo é algo maior do que um único artista ou um único palco. Quando a classe bilionária pode decidir quais vozes têm permissão para subir ao palco e quais são perigosas demais para serem ouvidas, todos devem prestar atenção", pontuou

Os shows da turnê "Free Palestine" estão marcados para 26 de outubro, em Dublin, na Irlanda; 29 de outubro, em Paris, na França; e 30 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Segundo Macklemore, toda a renda das apresentações será destinada a organizações que apoiam a Palestina e o movimento palestino.

Os nomes dos artistas convidados ainda serão divulgados. "Passei a última semana entrando em contato com artistas que se posicionaram e usaram seus palcos para demonstrar solidariedade ao povo palestino, independentemente das consequências. Artistas que compreendem que nossas plataformas têm pouco valor se estivermos dispostos a usá-las apenas quando for seguro", disse

Macklemore afirmou ainda que a organização da turnê está sendo feita em ritmo acelerado e que parte dos detalhes ainda está em definição. "Como tudo isso aconteceu muito rapidamente, muitas das conversas, cronogramas e detalhes ainda estão sendo definidos. Mas este é um momento de grande impulso, e há trabalho a ser feito", finalizou.

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