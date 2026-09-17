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artistas Macklemore: quem é o rapper retirado da turnê de Ed Sheeran após manifestações pró-Palestina Artista americano transformou questões sociais e humanitárias em parte de sua carreira e, durante shows em Nova Jersey, gritou 'Palestina livre!'; Sheeran diz que decisão foi da promotora

Conhecido mundialmente por sucessos como "Thrift Shop", o rapper americano Macklemore deixou a turnê "Loop Tour", de Ed Sheeran, depois de fazer manifestações de apoio aos palestinos durante apresentações no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no início de setembro. Durante os shows, o artista gritou "Palestina livre" e afirmou aos palestinos que eles "não foram esquecidos".

A saída da turnê colocou novamente em evidência uma característica presente na trajetória de Macklemore: o uso da projeção conquistada na música para se manifestar sobre questões sociais, políticas e humanitárias. Ao longo da carreira, ele abordou temas como pobreza e consumismo, defendeu publicamente os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ e, nos últimos anos, passou a se posicionar com mais frequência sobre a situação de palestinos e sudaneses.

Ed Sheeran afirmou que não foi responsável pela retirada do rapper. Segundo o cantor britânico, a decisão partiu da empresa promotora Messina Touring Group.

Quem é Macklemore

Macklemore ganhou projeção internacional com músicas que combinam rap e temas sociais. Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Thrift Shop”, lançado em 2012 e citado entre seus maiores sucessos.

A defesa de causas sociais aparece em diferentes momentos de sua carreira. O artista já fez manifestações em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+ e críticas à pobreza e ao consumismo, associando sua produção musical a debates que ultrapassam o entretenimento.

Esse posicionamento também se estendeu a conflitos internacionais. Em maio de 2024, Macklemore lançou “Hind's Hall”, música em que manifesta apoio aos palestinos e elogia estudantes americanos que protestaram contra a guerra de Israel em Gaza.

Macklemore havia sido escalado para abrir apresentações da “Loop Tour” de Ed Sheeran nos Estados Unidos. Durante os shows no MetLife Stadium, ele fez os discursos em apoio aos palestinos que acabaram repercutindo e, depois, deixou a turnê.

Sheeran afirmou que a retirada foi determinada pela empresa promotora Messina Touring Group e disse que os próprios locais de apresentação comunicaram que cancelariam os shows caso Macklemore continuasse como artista de abertura.

— Comunicaram que cancelariam os shows se ele (Macklemore) continuasse como artista de abertura”.

Sheeran afirmou ainda que conversou com os responsáveis pelos locais, mas não conseguiu reverter a decisão. Macklemore também esclareceu que Sheeran e sua equipe não foram responsáveis por sua saída da turnê.

Outros artistas abandonaram os shows

A saída de Macklemore provocou reações de outros artistas que participavam da turnê. Finneas, irmão de Billie Eilish, anunciou que deixaria os shows. Aaron Rowe, a banda irlandesa Beoga e o dinamarquês Lukas Graham também abandonaram a programação.

Finneas, que já havia se manifestado publicamente em defesa dos palestinos, justificou sua decisão afirmando que artistas não deveriam ser silenciados por defender causas que consideram importantes.

— Os artistas não devem ser silenciados quando levantam suas vozes em defesa dos oprimidos. Apoio a Palestina e seu povo.

A banda Beoga também anunciou que deixaria a turnê e afirmou que a decisão ocorreu “após o silenciamento de Macklemore pelos lobbies sionistas”.

O grupo acrescentou: “Como membros fundadores do movimento Irish Artists for Palestine, somos e continuaremos sendo ativistas comprometidos com a justiça”.

Aaron Rowe também criticou a situação

— Não posso ficar de braços cruzados e permitir que bilionários usem sua posição de poder para silenciar as vozes legítimas daqueles que se pronunciam contra o genocídio israelense.

Greta Thunberg também criticou Sheeran

A repercussão chegou ainda à ativista sueca Greta Thunberg e ao grupo Humanti Project, que criticaram Ed Sheeran após a retirada de Macklemore da turnê.

Em uma publicação no Instagram, os dois afirmaram: “Ed, só há uma vítima aqui: o povo palestino”

Na mesma publicação, Greta Thunberg e o Humanti Project disseram: “Este é um sinal claro e inegável de que a consciência global mudou. A normalização de um estado de apartheid e as tentativas de encobrir ou justificar suas ações não serão mais toleradas”.

O que Ed Sheeran disse

Sheeran afirmou que prefere não comentar publicamente questões políticas, especialmente a guerra em Gaza. Ao explicar sua posição, negou que seu silêncio represente falta de preocupação com o conflito.

— Não sou cúmplice. Tenho minhas próprias opiniões sobre este conflito devastador. O fato de eu optar por não me pronunciar publicamente não significa que eu não me importo.

O cantor também atribuiu aos promotores a retirada de Macklemore da turnê, e não assumiu responsabilidade pela decisão.

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