Macuca das Artes anuncia programação completa

O festival Macuca das Artes, que acontece no mês de novembro, acaba de divulgar o seu line up completo, nesta quinta (20). Grandes nomes da música contemporânea brasileira macarão presença no evento, que acontece no município de Correntes, agreste de Pernambuco, nos dias 17, 18 e 19 de novembro deste ano. O destaque vai para os tropicalistas Gilberto Gil e Tom Zé, que se apresentam na mesma noite (18). Será que vai rolar algum feat. durante o show de um deles?

Outros nomes de destaques são a banda Bala Desejo e as cantoras Rachel Reis e Liniker (primeiro nome a ser anunciado, ainda no ano passado, junto com Gilberto Gil). Os shows acontecem nos dois primeiros dias. No terceiro, acontece o tradicional cortejo do Boi da Macuca, com a Orquestra do Maestro Oséas, em Poço Comprido. Os ingressos já estão à venda no sympla, também com opções para os shows nos dois dias, camping e também transfer para chegar em Correntes.



Confira, abaixo, a programação:



Sexta, 17/11

Silva

Liniker

Bala Desejo

Lamparina

Bella Kahun

Sábado, 18/11

Gilberto Gil

Tom Zé

Rachel Reis

Almério e Martins

Gabi da Pele Preta e Revoredo

Sábado, 19/11

Cortejo do Boi da Macuca com a Orquestra do Maestro Oséas em Poço Comprido

