Macy Gray cancela turnê no Brasil que tinha apresentações previstas no Recife

Cantora norte-americana suspende shows comemorativos dos 25 anos de "On How Life Is"; ingressos serão reembolsados

Macy Gray cancela vinda ao Brasil com turnê comemorativa - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora norte-americana Macy Gray não realizará mais a série de apresentações programadas para fevereiro e março de 2026 no Brasil. 

A informação foi confirmada, nesta sexta (20), pela produtora Backstage Productions, que comunicou a devolução total dos valores pagos pelos fãs. 

Entre as datas canceladas estavam as performances marcadas para o Recife, que aconteceriam no Classic Hall, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

O roteiro comemoraria o aniversário de 25 anos do disco “On How Life Is”, trabalho que projetou a artista internacionalmente. 

Além do Recife, a agenda incluía passagens por São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte(MG) e Curitiba (PR), ao longo de duas semanas.

“Sabemos da expectativa criada em torno desses shows e lamentamos profundamente não podermos realizar esse encontro com o público neste momento”, diz parte da nota divulgada pela produtora. O comunicado não detalhou o motivo que levou à suspensão da excursão.

A turnê marcaria mais uma visita da cantora ao país, seria a nona. A última aparição ocorreu em 2024, quando participou de um festival em Piracicaba (SP), ao lado de Agnes Nunes. 

A conexão com plateias brasileiras remonta ao início dos anos 2000, quando a artista estreou em eventos musicais no território nacional.

O álbum que seria apresentado na íntegra consolidou a carreira da norte-americana com faixas que se tornaram referência do R&B e do soul, como o sucesso premiado “I Try”, além de outras canções populares do repertório. 

Com milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, a cantora construiu trajetória reconhecida pela mistura de estilos e timbre característico.

Até agora, compromissos previstos em outros países sul-americanos – incluindo Paraguai, Argentina, Chile e Colômbia – permanecem listados na programação oficial da artista.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

