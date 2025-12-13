Cantora americana Macy Gray faz show no Recife em fevereiro
A capital pernambucana é uma das cidades pelas quais ela passa a partir de fevereiro, com a Turnê de Verão 2026
A celebrada cantora americana Macy Gray inicia em fevereiro sua Turnê Verão 2026, com Recife entre as cidades do País pelas quais vai passar.
Na capital pernambucana, o show está marcado para 28 de fevereiro. Além de Recife, no Nordeste ela também se apresenta em Fortaleza, um dia antes de chegar por aqui.
A abertura do tour da cantora e compositora de 58 anos, nascida em Ohio, será em São Paulo, em 24 de fevereiro. Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba também recebem show de Gray.
Nome forte do soul e do jazz, conhecida pela voz rouca, sob o embalo de influências como Billie Holiday e Betti Davis, Natalie Renée McIntyre, a Macy Gray, tem em "I Try" um dos seu maiores sucessos - a música integra o álbum "On How Life Is" (1999).
O trabalho marca a estreia da artista, que também já atuou como atriz nos filmes, entre outros, "Dia de Treinamento" e "Homem-Aranha", ambos no mesmo ano de 2001.
Sua última vinda ao Brasil foi em 2022, quando se apresentou na Blue Note, em São Paulo. e também no Rio, no Rock in Rio, no Palco Sunset - na ocasião ela homenageou Elza Soares.
Ainda não há informações sobre início das vendas e valores dos ingressos para o show no Recife, que deve ser comercializado pelo site Ticketmaster.
SERVIÇO
Show de Macy Gray - Turnê Verão 2026
Quando: 28 de fevereiro
Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco)