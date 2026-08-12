MaddaM Music comemora nove anos com noite dedicada às mulheres na música eletrônica
Festa no Candelária Bar reúne DJs e performance de DJ set com violino para marcar a trajetória da plataforma recifense
A MaddaM Music completa nove anos de atuação na cena eletrônica do Recife com uma festa marcada para o dia 21, a partir das 20h, no Candelária Bar, na Galeria Joana D’Arc, no Pina, Zona Sul da cidade.
Criada pela produtora musical e pesquisadora Nadejda Maciel, a plataforma prepara uma noite que coloca mulheres no centro da pista e percorre diferentes vertentes da música dançante.
O line-up reúne Afrobitch, Klaux, Brisa, A_Íra, Lupe e Jorja, com passagens por estilos como House, Afro House, Disco, Chicago House, UK Garage, Progressive House, Tech House, Indie Dance e Dance Music.
Entre os momentos especiais da programação está a parceria entre Nadejda e Nany, que apresentam uma performance concebida para a ocasião, combinando DJ Set e violino executado ao vivo.
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Formação e circulação
Desde 2017, a MaddaM Music vem desenvolvendo ações voltadas à qualificação, divulgação e criação de oportunidades para mulheres ligadas à música eletrônica, especialmente no Nordeste.
A iniciativa reúne em sua trajetória oficinas gratuitas, eventos com escalações exclusivamente femininas, programas radiofônicos, produções audiovisuais, mentorias profissionais e projetos de articulação da cena independente.
As atividades alcançaram milhares de pessoas e ajudaram a ampliar os espaços de participação feminina no circuito eletrônico, conectando formação, produção cultural e difusão artística.
Uma trajetória construída em rede
Para Nadejda Maciel, o aniversário da MaddaM é também uma oportunidade de rever a história construída pela plataforma e os vínculos estabelecidos em torno da música eletrônica.
“Celebrar 9 anos da MaddaM é celebrar uma história de muito amor pela música eletrônica, pelos encontros que essa cultura e essa arte nos proporcionam e pela construção de espaços de protagonismo para que mais mulheres se destaquem”, afirma.
SERVIÇO
MaddaM 9 anos - Edição Especial de Aniversário
Com NN (Lisboa/PT), Nadejda (PE), Afrobitch (PE), Klaux (PE), Brisa (RN), A_Íra (PE), Lupe e Jorja (PB)
Quando: 21 de agosto, a patir das 20h
Onde: Candelária Bar/Galeria Joana D'Arc - Av. Herculano Bandeira, 513 - Pina, Recife - PE
Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla
Instagram: @maddammusic