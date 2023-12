Madeira Delay faz tributo a Roberto Carlos no Taca Mais Música, nesta quinta (21)

A- A+

O grupo Madeira Delay faz um show em homenagem a Roberto Carlos, nesta quinta-feira (21), no Taca Mais Música, projeto musical do Shopping Tacaruna. O vocalista Rafael Sales cantará um pouco da história do artista, desde o começo em sua cidade natal no Espírito Santo até os dias de hoje, passando por todas as fases na TV e no cinema, sem esquecer da carreira internacional. A apresentação acontece no Rooftop do mall, às 19h, com entrada gratuita.



Em duas horas de música e histórias, o grupo promete um repertório de clássicos do cantor e um show que reserva outros momentos especiais.

Outras atrações

No dia 28 de dezembro, a Banda O Disco encerra o Taca Mais Música do ano, com um show em homenagem ao Grupo Roupa Nova. A banda recifense tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical e leva ao público um show sofisticado, com setlist repleto de temas de novelas que foram eternizados pelo Roupa Nova. Também no repertório, canções de outros artistas, como um bloco de músicas internacionais, mantendo as raízes de banda de baile.

SERVIÇO:

Taca Mais Música

Todas as quintas-feiras de dezembro, às 19h

Rooftop do Shopping Tacaruna

Entrada gratuita

21/12 – Banda Madeira Delay

28/12 – Banda O Disco

Maiores informações, acesse o site do centro de compras

