Madonna "abre coração" para boxeador após terminar namoro com professor

Encerrada a turnê mundial "Celebration" — após um mega show, no início deste mês, para 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro —, Madonna aproveita os dias de descanso para estreitar os laços com a família, aproveitar o conforto da mansão onde vive, em Nova York, e cultivar um novo relacionamento.

De acordo com o jornal "The Sun", a cantora está "abrindo o coração" para o jovem boxeador Richard Riakporhe, de 34 anos, conhecido no meio esportivo pelo apelido de "The Midnight Train" ("Trem da Meia-noite", em tradução livre).

A informação vem à tona poucos dias depois de o tabloide britânico noticiar o término do namoro entre a rainha do pop e o lutador e professor de boxe Josh Popper, de 30 anos. Segundo a publicação, ambos encontraram dificuldades para permanecer juntos enquanto a artista americana rodava o mundo com a série de shows em celebração às suas quatro décadas de carreira. Os dois, porém, mantém uma relação amigável — tanto que ainda se seguem mutuamente nas redes sociais.

Madonna e ex-namorado Josh Poppe (Foto: Redes sociais/Reprodução)

Mas Madonna não está sozinha. Segundo o "The Sun", a cantora teria estreitado os laços com Richard Riakporhe neste mês. Os dois já se conheciam desde o ano passado. "Richard se aproximou de Madonna no mundo da moda. Eles têm amigos em comum", disse uma fonte próxima de ambos à publicação. "Os dois se dão muito bem e se divertem muito na companhia um do outro", acrescentou.

Em outubro de 2023, Madonna já havia compartilhado, por meio dos Stories, no Instagram, uma foto junto do atleta. Na imagem, ela aparece apoiada em seu colo. "Tive que sentar em algum lugar", ela escreveu, à época, na legenda da publicação na rede social.

Nascido e criado nas ruas do sul de Londres, e filho de pais nigerianos, Richard Riakporhe é um boxeador na categoria peso-pesado com um histórico de 17 vitórias — até hoje, nas lutas em que participou, ele nunca foi derrotado. "Minha dedicação incansável e busca inabalável pela excelência me renderam os prestigiosos títulos do WBA Intercontinental Championship, o título britânico e o estimado WBC Silver Championship, testemunho de meu domínio dentro do ringue", exalta ele, em seu site pessoal.

Mas o trabalho do rapaz — que quase morreu, aos 15 anos, depois de ser esfaqueado no peito quando um ladrão tentou roubar seu telefone — não se restringe aos ringues. Criador da Fundação Richard Riakporhe, instituição voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o jovem também é rosto de destaque no mundo da moda.

"Com uma mistura única de capacidade atlética e estilo, estou quebrando fronteiras e cativando o público tanto no mundo esportivo quanto no mundo da alta moda", conta o rapaz. "Cada marco nesta jornada incrível teve um preço. Fiz imensos sacrifícios para alcançar o auge da minha carreira. Entendo que o sucesso nasce da dedicação inabalável e de colocar meu coração e alma em tudo que faço", frisa ele.

