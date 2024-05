A- A+

celebridades Madonna aparece com unhas pintadas nas cores do Brasil e fãs pedem volta: "Não superamos ainda" Cantora de 65 anos encerrou sua turnê 'Celebration' com show em Copacabana, no Rio

Madonna saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de Madonna. Vinte dias depois da apresentação da cantora na Praia de Copacabana, no Rio, ela apareceu nas redes sociais com as unhas pintadas de verde, amarelo e azul.

A diva do pop publicou um vídeo curto no TikTok, na noite desta quarta-feira (22), onde aparece com as unhas coloridas. Até a manhã desta quinta (23), o vídeo já tinha mais de 500 comentários.

Fãs brasileiros da cantora foram à loucura com a publicação. "Mãe, volta pra cá, ninguém superou o show até hoje", escreveu uma seguidora. "Madonna estamos com saudades. Tá bebendo água direitinho? Volta logo", escreveu outra.

Comemorando 40 anos de carreira, Madonna fez o último show de sua turnê "Celebration" na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, para uma multidão de 1,6 milhão de pessoas.

Veja o vídeo de Madonna no TikTok:



