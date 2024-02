A- A+

MÚSICA Madonna cai no palco durante show e ri de si mesma; assista ao vídeo A situação aconteceu durante show da Celebration Tour no sábado, 17, em Seattle, nos Estados Unidos

Uma performance de Madonna durante show da Celebration Tour no sábado, 17, em Seattle, nos Estados Unidos, não saiu como o esperado. Enquanto cantava o clássico ''Open Your Heart'', do álbum True Blue (1986), a cantora, que estava sendo puxada em uma cadeira por seu bailarino, acabou caindo no palco. O bailarino perdeu o equilíbrio, fazendo com que ele, a cantora e a cadeira despencassem. Apesar do susto, ela não se machucou - e ainda deu risada da situação.

Assista ao momento:

Madonna cai no palco da #CelebrationTour e ri de si mesma enquanto performa o clássico "Open Your Heart". pic.twitter.com/pRL32yLT2a — BCharts (@bchartsnet) February 19, 2024

A Celebration Tour teve início em outubro de 2023, e comemora as quatro décadas de sucesso da rainha do pop, com direito a hits de todas as suas "eras". Em janeiro, o produtor William Orbit, que trabalhou com a cantora no álbum Ray Of Light (1998), acabou relevando que a cantora viria ao Brasil com a turnê. Porém, não houve confirmação da notícia por parte da equipe de Madonna.

