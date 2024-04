A- A+

RAINHA DO POP Madonna chega ao Brasil e fãs comemoram A cantora chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 29, por volta das 10h05

Madonna desembarcou na manhã desta segunda-feira, 29, no Brasil para o show de encerramento da turnê The Celebration Tour, que ocorre no sábado, 4, na Praia de Copacabana. A cantora chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 29, por volta das 10h05.

Desde domingo, 28, fãs da cantora estavam acompanhando sites de aviação para monitorar o voo privado que traria a cantora do México, onde fez seu último show. No X (antigo Twitter), os fãs comemoraram a chegada da artista. "Oficialmente semana santa, galera!!! Madonna chegou!!", diz uma das publicações,

O evento, que promete ser histórico, está cercado de expectativas dos fãs. É esperado um público de mais de 1 milhão de pessoas. O show será transmitido ao vivo pela Globo, no Multishow e no Globoplay.

Alguns detalhes sobre o show de Madonna no Brasil:

270 toneladas de estrutura, 200 pessoas de equipe e palco de 24 metros; Decreto que concede a Madonna título de cidadã honorária do Rio de Janeiro foi aprovado;

Madonna publica, em inglês, mensagem sobre vinda ao Brasil: 'Safada is coming to Rio'.

