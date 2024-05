A- A+

RAINHA DO POP Madonna chega com tudo no Brasil; show deste sábado (4), no Rio, deve atrair 1,5 milhão de pessoas Encerramento da "The Celebration Tour" acontece na Praia de Copacabana, gratuitamente, com uma megaestrutura

Hoje (4), a Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, vai se transformar na "maior pista de dança do mundo". Em torno de 1,5 milhão de pessoas irão se espremer nas tropicais e escaldantes areias da orla da Cidade Maravilhosa para presenciar o esperado show gratuito da cantora norte-americana Madonna, 65, que encerra sua "The Celebration Tour", na qual repassa 40 anos de uma exitosa carreira em que, entre outras coisas, divou e causou.



Madonna deve subir ao gigantesco palco armado em Copacabana, em frente ao hotel Copacabana Palace (onde está hospedada) por volta das 21h45, mas, antes, tem "o esquenta", com DJ Barata, às 18h45, e DJ Diplo, às 20h. Se você não é uma das 1,5 milhão de pessoas que estarão em Copacabana, mas não quer perder esse show histórico, poderá acompanhar a transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.



Superlativa

Tudo o que envolve o show de Madonna no Rio é grandioso, superlativo como sua própria carreira. Afinal, essa é considerada a maior apresentação da artista. A começar pelo público. A maior audiência da cantora, até hoje, foi de 130 mil pessoas, em Paris (França), no Parc de Sceaux, em 1987. Ou seja, número que será facilmente ultrapassado hoje.



Em termos de investimento, os números são arrojados. Foram R$ 60 milhões, divididos entre a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, além da iniciativa privada do Itaú e da Heineken. Desse montante, R$ 17 milhões serão do cachê da artista (o equivalente a US$ 3,3 milhões na cotação atual). No entanto, a prefeitura estima que o evento movimente R$ 300 milhões de retorno para a economia da cidade.

A estrutura física do espetáculo também não fica atrás. São 812 m² de área de palco, que, por sua vez, tem 24 metros de frente e 18 metros de pé direito (distância do pavimento ao teto). Serão 16 torres para equipamentos de iluminação, áudio e vídeo e 18 torres de sonorização distribuídas ao longo da orla para que o som alcance todo o público.



Frisson e bafons

É lógico que a chegada de Madonna ao Brasil, na última segunda (29), iria gerar um frisson generalizado, uma certa histeria do público e dos seus fãs. A Rainha do Pop está hospedada no luxuoso Copacabana Palace, onde, instantaneamente, um numeroso séquito começou a fazer vigília, na esperança de avistar uma nesguinha que seja da imagem da cantora.



Porém, diante de tanto assédio, é difícil administrar os humores da diva. Tem sido notícia na mídia e na web a série de reclamações que Madonna tem feito: do calor do Rio de Janeiro, do barulho dos fãs em frente ao hotel. Ela reclamou até mesmo de que funcionários e hóspedes do hotel estariam olhando muito para ela.

Alheio a tudo isso, o público não poupa esforços e sacrifícios para ver a diva.



O pernambucano Mozart Ferré, 53, foi para o Rio só com a passagem de ida. As despesas de viagem e a volta ele tentará garantir vendendo camisas com o rosto de Madonna, a R$ 80. Já o fã Marcelo Gama ficou conhecido na internet por declarar em entrevista na tevê que dormiria dois dias na praia para conseguir o melhor lugar no show. Marcelo foi creditado na matéria como "desempregado". Virou meme.



Ensaio, balaclava e Pablo Vittar

Outro momento marcante desse pré-show de Madonna no Rio foi seu ensaio, na noite da quinta (2), no palco em Copacabana. A artista chamou a atenção por ensaiar usando uma balaclava nada discreta ("amarelo-limão") e pelas inúmeras trocas de roupa (a cantora trouxe 45 baús com figurinos).



Quem também chamou a atenção no ensaio foi a cantora Pablo Vittar, que performou com Madonna em palco, inclusive, segurando a Rainha do Pop nos braços. Imagens de personalidades brasileiras como Caetano Veloso, Renato Russo, Paulo Freire, Marielle Franco, entre outros eram exibidas no telão.



Também participaram do ensaio ritmistas de escolas de samba do Rio de Janeiro, que tocaram samba e funk, o que mostra que o show terá "uma cara" bem brasileira, fechando, "de badoque", o que pode ser a última turnê da Rainha do Pop. Será?

