MADONNA NO BRASIL Madonna compartilha memes brasileiros: 'Brazilians do it better' Cantora faz show na Praia de Copacabana, no Rio, neste sábado

Madonna está no Rio de Janeiro para se apresentar na Praia de Copacabana neste sábado (4). Desde segunda-feira (29), a cantora e sua equipe vem usando o espaço do Copacabana Palace para ensaiar e fazer os últimos ajustes. Nas redes sociais, fãs em polvorosa e ansiosos tentam acompanhar os passos da rainha do pop e, claro, aproveitam para criar memes. A própria Madonna entrou na brincadeira.

Nesta quarta-feira (1), ela escolheu alguns memes brasileiros para compartilhar em seus stories no Intagram, até um vídeo de Tulla Luana ela compartilhou em que a mulher diz "eu tô muito fora de mim, eu tô muito feliz". Em outro, publicou uma cena de novela e a trilha ao fundo é sua parceria com Anitta "Faz gostoso". Madonna escolheu ainda imagens do Cristo Redentor com a camisa escrita "brazilians do ir better" (brasileiros fazem melhor). Para fechar a sequência, Madonna postou uma foto do palco a noite, todo iluminado.

