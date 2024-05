A- A+

rio de janeiro Madonna deixa mensagem no Copacabana Palace:"Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos" Agradecimento foi escrito no Livro do Ouro do tradicional hotel

A passagem da rainha do pop pelo Rio de Janeiro foi icônica. O show da Madonna entrou para a história, não só da cidade e no Brasil, como da música, ao reunir 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, no último sábado. A cantora ficou uma semana no Rio e, da janela, tinha vista privilegiada do palco — o maior de sua turnê, a "Celebration Tour" —, além do mar. A hospedagem no tradicional Copacabana Palace foi agradecida pela própria diva do pop com um registro no Livro de Ouro do hotel.

A dedicatória foi escrita, em caneta preta, em uma das páginas do livro. O registro foi divulgado no Instagram do Copacabana Palace.

"I love Rio! Thank you for taking such great care of me and my children. The view of the sea is magnificent! With love, Madonna", escreveu ("Eu te amo Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna", em tradução livre).

Nas imagens compartilhadas pelo hotel há ainda um hall da fama, com fotos de outros ícones, como o Beatle Paul McCartney, o cantor e compositor brasileiro Jorge Ben Jor e o ator Anthony Hopkins.

"Aqui, é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro", diz o post do hotel acompanhado das imagens.

Madonna ficou hospedada no Copacabana Palace do dia 29 de abril, quando chegou ao Rio, até o último domingo, dia 5. Para a apresentação no último sábado, a cantora chegou acompanhada de seus filhos, de sua equipe de produção e de bailarinos. As mais de 200 pessoas ocuparam 90 quartos do hotel.

Mercy James, filha de Madonna, foi fotografada na sacada do Copacabana Palace no dia em que chegaram. Ela foi fotografada quando observava a movimentação de fãs e da imprensa na porta do local. A jovem se apresentou ao lado da mãe tocando piano na música "Bad Girl". Outros três filhos participaram do show. David Banda tocou guitarra e as gêmeas Stella e Estere dançaram e participaram de momentos encenados.

A rainha do pop ainda levou diversos itens para a preparação e execução da apresentação. Em três aeronaves, foram trazidos para o Brasil mais de 200 toneladas de equipamentos. Só de roupas foram 45 baús de roupas, incluindo 40 luvas de boxe, usadas em uma das coreografias. Trinta caminhões fizeram o transporte.

