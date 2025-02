Madonna detona Trump por ter se atribuído o título de ''rei'' em post nas redes sociais; confira

''Vida longa ao rei''. Com essa mensagem em sua rede social, Donald Trump enfureceu Madonna, uma opositora ferrenha ao presidente dos EUA. ''Pensei que este país tivesse sido construído por europeus para escapar da autoridade de um rei, para estabelecer um Novo Mundo governado pelo povo'', escreveu a famosa cantora pop na rede X.

Donald Trump, na quarta-feira, assinou com “long live the king” (viva o rei) em uma mensagem elogiando a repressão de seu governo aos pedágios com o objetivo de acabar com o congestionamento de tráfego no centro de Nova York.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1