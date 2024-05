A- A+

doação Madonna teria doado R$ 10 milhões para vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, diz colunista A informação veio da coluna Erlan Bastos EM OFF, que divulgou que a cantora optara por manter o gesto em segredo

Em meio a repercussão do histórico show que realizou no últimno sábado (4), em Copacabana, no Rio de Janeiro, a cantora Madonna – que deixou o Brasil na noite deste domingo (5), teria feito uma doação milionária destinada ao estado do Rio Grande do Sul.



Segundo a coluna Erlan Bastos EM OFF, a Rainha do Pop doou R$10 milhões, destinados à assistência das vítima da tragédia que se abate sobre o estado, em virtude dos fortes temporais e inundações que ocorrem na região desde a última semana.



Ainda segundo o colunista, a artista havia optado por manter a doação em segredo.



