RAINHA DO POP Madonna é internada na UTI com infecção bacteriana e turnê é adiada; entenda Empresário da cantora informou que ela está sob cuidados médicos e que sua saúde "está melhorando"

Madonna foi internada na UTI de um hospital, no último sábado (24), com uma infecção bacteriana grave. A informação foi revelada nesta quarta-feira (28), pelo empresário da cantora, Guy Oseary, que anunciou o adiamento da turnê em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora.

"No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", escreveu no Instagram.

"Neste momento precisaremos pausar todos os compromissos, inclusive a turnê. Informaremos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados", complementou o empresário.



Segundo o site Page Six, Madonna foi encontrada inconsciente em seu apartamento, em Nova York, e precisou ser entubada. A publicação diz ainda que o tubo já foi retirado.

A turnê “Four Decades, The Celebration Tour” começaria no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá. Depois, os shows passariam por outras 43 cidades, em países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Portugal e França.



