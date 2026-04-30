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música Madonna e Sabrina Carpenter lançam música 'Bring Your Love' Na letra, as estrelas do pop rejeitam o controle alheio

Madonna e Sabrina Carpenter disponibilizaram nesta quinta-feira (30) a música Bring Your Love, primeira parceria entre as duas. A faixa antecipa o álbum Confessions II, da cantora veterana, previsto para 3 de julho.

Na letra, as estrelas do pop rejeitam o controle alheio: "Não comente minhas ideias/ não quero seu julgamento / Não me trate como um brinquedo/ sua visão de mim tira minha alegria", dizem trechos da composição.

Elas se juntaram para cantar a canção durante a apresentação de Sabrina no festival Coachella, no início de abril, nos Estados Unidos, quando Madonna fez uma participação surpresa. A aparição ocorreu no segundo fim de semana do evento, após dias de rumores sobre a presença dela.

Na ocasião, elas também fizeram duetos em dois sucessos de Madonna, Vogue e Like a Prayer, além do hit Juno, de Sabrina.

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