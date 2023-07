Madonna é vista em passeio nos EUA, pela primeira vez, após internação: 'Sem problemas para andar'

A- A+

A cantora Madonna fez sua primeira aparição pública desde que recebeu alta, na semana passada, da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital nos EUA. De acordo com o site "Page six", a artista de 64 anos realizou uma caminhada com uma amiga, neste domingo (9), por ruas do bairro Upper East Side, em Nova York, onde ela mora.

Na ocasião, a diva pop usava óculos escuros, batom vermelho nos lábios, um chapéu de abas largas e tênis Nike. Segundo a publicação, Madonna demonstrava alegria enquanto conversava com a amiga. Em determinado momento, antes de atravessar uma rua, a cantora precisou se apoiar longamente num poste. Embora parecesse demorar em seus passos, ela "estava sem problemas para andar", como ressalta a publicação.

O que houve com Madonna?

No dia 23 de junho, Madonna visitou a exposição de Karl Lagerfeld no Metropolitan Museum, em Manhattan, ao lado de seu assistente e um de seus dançarinos. Poucas horas depois, a artista desmaiou e perdeu totalmente os sentidos. No dia seguinte, a cantora desenvolveu uma infecção bacteriana que a levou a uma internação de "diversos dias", como relata o empresário Guy Oseary.

Em decorrência do fato, a turnê "Celebration" foi adiada, e segue com novas datas em indefinição. A recuperação de Madonna é lenta, segundo pessoas próximas. Logo que recebeu alta do hospital e foi para sua casa, em Nova York, numa ambulância particular, Madonna passou dias vomitando sem parar e sem conseguir sair da cama, segundo informações do portal americano TMZ.

"Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total. Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados", escreveu o empresário, em publicação no Instagram.

