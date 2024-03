Madonna em Copa: negociação teve até ''carta da cidade do Rio de Janeiro''

A- A+

Nesta segunda-feira (25), em entrevista coletiva, os organizadores da festa confirmaram o que se esperava: Madonna fará o maior show da sua carreira dia 4 maio, nas areias de Copacabana, para mais de um milhão de pessoas.

Segundo o CEO da Bonus Track, Luiz Oscar Niemeyer (que, entre outros feitos, trouxe os Rolling Stones para o lendário show na praia de Copa em 2006), o plano de trazer a cantora para um espetáculo gratuito ao Rio era um velho sonho seu que começou a ser posto em prática quando Eduardo Paes assumiu a prefeitura, em 2021.

Ele foi procurado pela então presidente da Riotur (hoje secretária de Turismo) Daniela Maia com a ideia de trazer para a cidade um grande show no molde daquele dos Stones, realizado durante a prefeitura do seu pai, César Maia.

Daniela conta até ter escrito “uma carta da cidade do Rio de Janeiro”, convidando a cantora a se apresentar em Copa, que foi levada pelo empresário para Los Angeles, no início das negociações para sua vinda ao Brasil.

— Uma das coisas que a gente pedia é que ela fizesse show apenas no Rio de Janeiro, para que fosse algo impactante — disse ao Globo a secretária.

A entrada do Itaú este ano, com a campanha publicitária com Madonna, comemorativa dos 100 anos do banco (e posterior patrocínio do show), diz Luiz Oscar, facilitou a conclusão das negociações:

— Tudo acontece na sua hora. Os interesses começaram a se encaixar e tudo convergiu para esse show.

E Daniela acrescenta:

— Quando a Madonna entrou nessa campanha do Itaú, a gente pulou em cima. A gente estava ali na negociação, só que bem mais adiantado que eles. E aí juntamos forças, o que foi melhor para todos nós. Fomos todos presenteados com um evento que vai ter um impacto gigantesco.

