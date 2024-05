A- A+

CELEBRATION TOUR Madonna em Copacabana pode mudar ranking dos maiores shows do mundo; veja lista completa Três das seis apresentações com maiores plateias já registradas na história do planeta aconteceram em famosa praia no Rio de Janeiro

A apresentação de Madonna na Praia de Copacabana — neste sábado (4), às 21h45, em frente ao Copacabana Palace — pode provocar mudanças na lista dos maiores shows do mundo, segundo o Guinness World Records, edição publicada anualmente com uma coleção de recordes internacionais.

De acordo com estimativas de produtores do evento gratuito, ao menos 1,5 milhão de pessoas devem estar presentes no local para ver e ouvir a rainha do pop. O número representa pouco menos da metade da plateia mais numerosa já registrada no planeta, coincidentemente também em Copacabana.

Sim, o show com o maior público no mundo aconteceu sobre a famosa areia carioca, há exatamente duas décadas, no dia em que o britânico Rod Stewart arrebanhou mais de 3,5 milhões de fãs.

Os maiores shows do mundo

A seguir, confira o ranking completos com os maiores shows do mundo.

1. Rod Stewart, no Brasil (1994)

O astro britânico Rod Stewart se apresentou diante de ao menos 3,5 milhões de pessoas no réveillon de 1994, na Praia de Copacabana, em show considerado até hoje o de maior público de todos os tempos pelo Guinness Book, o livro dos recordes — na verdade, o Guinness cita 4,2 milhões de pessoas, mas parte do público estaria presente na praia para a festa do Ano Novo.

2. Jean-Michel Jarre, na Rússia (1997)

Pioneiro do pop eletrônico — e das apresentações musicais embaladas por espetáculos de luzes, laser e pirotecnia —, o tecladista, compositor e produtor francês Jean-Michel Jarre levou 3,5 milhões de pessoas a Moscou, na Rússia, em 1997, em show do bem-sucedido disco "Oxygène".

3. Jorge Ben Jor, no Brasil (1993)

Jorge Ben Jor fez show na noite de Ano Novo, em 1993, na Praia de Copacabana. Antes da famosa queima de fogos, ele se apresentou para nada menos do que 3 milhões de pessoas. Na mesma ocasião, Tim Maia também subiu ao palco.

4. Jean-Michel Jarre, na França (1990)

Novamente, Jean-Michel Jarre. Antes de bater recordes na Rússia, o francês levou 2,5 milhões de pessoas a Paris, em 1990, com o show Paris La Défense – Une Ville En Concert.

5. Monsters of Rock, na Rússia (1991)

Em meio ao colapso da União Soviética, 1,6 milhão de pessoas compareceram ao evento Monsters of Rock, em Moscou, , em 1991. Grupos como Pantera, E.S.T, The Black Crowes, Metallica e AC/DC se apresentaram na ocasião.

6. Rolling Stones, no Brasil (2006)

A banda britânica The Rolling Stones trouxe a turnê "A Bigger Bang" para o Rio de Janeiro e se apresentou de graça para os cariocas, em 2006. Segundo estatísticas da época, o lendário show juntou 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana.

