Madonna em Copacabana: procura por aluguel de barcos para assistir a show do mar aumenta 300%

A- A+

O show de Madonna na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, tem causado um verdadeiro frisson nos fãs, que estão dispostos a tudo para ver a diva de perto.



A previsão da prefeitura é que um público de um milhão de pessoas — digno de réveillon — se aglomere para reverenciar a popstar em terra firme. Mas há, ainda, os que não estarão nesta contagem: aqueles que vão entoar os hits no mar, a bordo de barcos.

A alternativa à areia fez tanto sucesso que a Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, emitiu um comunicado ontem avisando que, no dia do evento, só serão permitidas embarcações vistoriadas e autorizadas numa área delimitada da altura da Praia do Leme até o Posto 5, em Copacabana. O palco, que começou a ser montado ontem, fica entre os postos 2 e 3.

A interdição — das 12h do dia 4 até as 4h do dia seguinte — será realizada com boias e, no interior da área demarcada, haverá fiscais da Capitania dos Portos. Já na saída da Baía de Guanabara, outras equipes vão verificar se os condutores a caminho de Copacabana estão devidamente identificados. As embarcações terão que passar por vistoria prévia — de 16 a 20 de abril, de 22 a 27 de abril, e de 29 abril a 1º de maio em cinco marinas e clubes — para receber um adesivo que permitirá o acesso ao espaço interditado para o show. E terão que respeitar uma distância mínima de 200 metros da areia.

De SP para o mar de Copa

Uma das que estarão a bordo será a assistente executiva Laís Marx, de 29 anos, que desistiu de alugar uma acomodação para ter uma experiência diferente, numa lancha, com mais oito amigos.





— Íamos alugar um apartamento com vista para evitar o aglomerado de gente e assistir de maneira mais confortável. Aí, no meio dessa busca, apareceu um post no Instagram com a opção do aluguel de barco. Eu compartilhei com a galera. Quando fechamos, as pessoas da empresa avisaram que poderia acontecer a vistoria, porque no réveillon é de praxe, mas disseram para a gente não se preocupar porque eles estavam preparados. Nunca vi nenhum show dela. Estamos ansiosos! — diz a turista de São Paulo.

Rafael Tebet, sócio da empresa Bombordo, de aluguéis de embarcações dos mais diferentes tipos, conta que a procura começou há pouco mais de um mês e teve um crescimento expressivo nas últimas semanas. O show da popstar americana no Rio encerra a “Celebration Tour”, em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

— Já foram alugadas nove embarcações, desde catamarã a lanchas e iate. Tivemos um aumento na procura mensal de mais de 300% por pessoas de todo mundo. Ainda temos por volta de 20 embarcações disponíveis e acreditamos que serão reservadas até próxima semana — diz o empresário.

A turnê de Madonna tem um patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura. De acordo com Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, a apresentação da artista pode fazer a economia da cidade movimentar quase 30 vezes a quantia investida:

— Para o fim de semana do show, haverá muitos voos extras, de várias cidades do Brasil, além do aumento de passageiros na rodoviária, vindos de ônibus, bem como a forte ocupação hoteleira. Em alguns bairros, como Copacabana, local do show, a ocupação deve ficar perto dos 100%. Nesse sentido, estima-se que o impacto total na economia do Rio seja de R$ 293,4 milhões, com os gastos do público.

A procura por hospedagens na cidade seguem a mil. Num levantamento feito pelo Airbnb, foi registrado um aumento de 1.000% nas buscas feitas entre o dia 25 — quando o show foi oficialmente anunciado — e 27 de março de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, para estadias durante o fim de semana da apresentação no Rio. A maior parte dos hóspedes, segundo a pesquisa, tem idades entre 30 e 39 anos. Em segundo lugar, estão as pessoas de 25 a 29 anos.

“Os hóspedes que se identificam como homens são a maioria, representando mais de 70% do número total dos que reservaram na plataforma para check-ins entre 3 e 5 de maio de 2024”, informou a assessoria do Airbnb.

No mar, além dos que preferem fugir da aglomeração da areia, lotam as embarcações os fãs que querem desfrutar de serviços com diferenciais: de cozinha gourmet a DJs. Dono de outra empresa de aluguel de barcos, a Turismo Rio, Rodrigo Roza, de 54 anos, diz que disponibilizará até transmissão simultânea do espetáculo:

— Até agora, aluguei três barcos, e tenho outros três pré-reservados, de um total de dez. Todos vão contar com telão e wi-fi. Um deles, já alugado por R$ 35 mil, tem capacidade para 20 pessoas. Outro, de 60 pés, com ocupação máxima de 15 pessoas, por R$ 25 mil. E, um para oito pessoas foi alugado por R$ 8 mil. Todas as nossas embarcações são homologadas, uma exigência da Capitania dos Portos.

Além da Marinha, também haverá fiscalização da Secretaria estadual de Defesa do Consumidor antes de os barcos zarparem.

— Algumas horas antes do evento, a secretaria estará nas marinas fiscalizando para evitar que essas embarcações, que vão receber os tripulantes ali, possam proporcionar alguma insegurança à saúde do consumidor, tais como produtos vencidos ou locais de manuseios de produtos inadequados — diz Gutemberg Fonseca, secretário da pasta.

Sonho com Madonna

No que depender da Secretaria municipal de Turismo, tudo vai dar pé. Daniela Maia, responsável pela pasta, até sonha com passeios com Madonna pelo Rio:

— A cidade estará de braços abertos para tudo o que ela quiser fazer.

Veja também

BBB 24 BBB 24: veja as sisters que chegam à final de visual renovado