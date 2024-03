A- A+

RIO DE JANEIRO Madonna no RJ: relembre show gratuito da banda Rolling Stones, em 2006 Com potencial para se tornar o maior show da história da rainha do pop, ele promete ser semelhante ou maior que a apresentação feita pelos rockeiros

Madonna trará ao Brasil a 'The celebration Tour', turnê em que celebra seus 40 anos de carreira. A rainha do pop se apresentará na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, como antecipou a coluna de Lauro Jardim. Com potencial para se tornar o maior show da história da cantora, o evento promete ser semelhante ou maior que a apresentação feita pela banda Rolling Stones no mesmo local, em 2006.

A cantora desembarca no Rio de Janeiro daqui a dois meses a convite do Itaú Unibanco, para quem ela já estrelou recentemente uma campanha pelos cem anos do banco. As negociações estão fechadas, embora ainda existam detalhes em discussão, segundo a coluna do Lauro Jardim.

Durante apresentação na Lanxess Arena, na cidade de Colônia, na Alemanha, Madonna interrompeu o show para se dirigir aos fãs do Brasil. "Quantos brasileiros temos na casa? Levantem as mãos e balancem! Eu estarei lá em algum momento", disse.

O show será o mesmo apresentado pela artista na The Celebration Tour. Esta é a 12ª turnê que ela emplaca desde a The Virgin Tour, em 1985, e será a quarta vez que Madonna, hoje com 65 anos, se apresentará ao público brasileiro. Foi na estreia em solo brasileiro, em 1993, que a americana cantou para o segundo maior público de sua carreira: 120 mil fãs no Maracanã lotado para assisti-la.

Nenhuma das outras duas passagens de Madonna por aqui (em 2008 e, depois, em 2012) tiveram shows tão disputados.





Rolling Stones em Copacabana

Em 18 de fevereiro de 2006, os Rolling Stones agitaram a praia de Copacabana em um show gratuito da turnê "A Bigger Bang". Lanchas, barcos e navios de cruzeiro mudaram o plano de viagem e ancoraram na baía de Guanabara. Os restaurantes de localização mais privilegiada alugaram mesas no calçadão por R$ 200. Os hotéis montaram telões para seus clientes verem o show nos lobbies. O público histórico é incerto, varia entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de pessoas, que ocuparam 1,2 km quadrados de areia, calçadão e pistas.

O show custou cerca de US$ 2,5 milhões — atualmente, algo em torno de R$ 10 milhões. O palco tinha 24 metros de altura, equivalente a um prédio de oito andares, por 70 metros de largura. Havia 16 torres de som entre Copacabana e o Leme, e em sete delas foram colocados telões. Mais de 10 mil policiais foram destacados para a segurança da cidade no período. Para comparação, no Reveillón de Copacabana para 2024, o efetivo foi de 3 mil agentes na orla.

