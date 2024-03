A- A+

SHOW Madonna encerra turnê mundial nas areias de Copacabana; veja a data e horário do show The Celebration Tour celebra as quatro décadas de carreira da artista

Celebrando as quatro décadas de carreira, a Rainha do Pop Madonna confirmou o encerramento mundial da The Celebration Tour no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio. O espetáculo - que é a única apresentação da cantora na América do Sul, marcando o seu retorno ao Brasil depois de 12 anos - promete ser a "maior pista de dança do mundo" com um show gratuito.

A turnê mundial teve seu lançamento em outubro do ano passado, em Londres, com um recorde de seis shows esgotados no The O2. Madonna já passou por 14 países com uma experiência feita para os fãs poderem celebrar os seus 40 anos de sucesso.

A The Celebration Tour contou com a participação de Bob the Drag Queen, também conhecido como Caldwell Tidicue, na abertura das apresentações. No Brasil não será diferente. O show inicia às 21h45, com a performance do artista.

A produção no País é uma realização da Bonus Track e Live Nation, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento é apresentado pelo Itaú e terá transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo. O Globoplay trará o show para os logados free no simulcasting da TV Globo, e no Multishow para os assinantes do Globoplay + Canais.

