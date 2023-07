Madonna fala aos fãs pela primeira vez após deixar hospital

A- A+

A cantora Madonna, 64 anos, se manifestou pela primeira vez publicamente, após a internação de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido a uma infecção bacteriana. Nesta segunda (10), ela compartilhou um texto no instagram, contando como foram os dias no hospital e agradecendo especialmente o apoio dos fãs.

A Rainha do Pop contou que o primeiro pensamento que teve ao acordar foi nos filhos. E, seguida, que não queria desapontar os fãs que compraram os ingressos para a sua turnê. Disse que não quer desapontar ninguém, mas que seu foco, agora, é cuidar do restabelecimento da sua saúde, e que deve retomar os shows a partir de outubro, na Europa.

Leia o texto na íntegra:

“Obrigada pelas energias positivas, orações, palavras de cura e coragem. Eu senti o amor de vocês. Eu estou no caminho pela recuperação e estou inacreditavelmente grata por todas as bênçãos na minha vida.

Meu primeiro pensamento, quando eu acordei no hospital, foi meus filhos. O segundo pensamento foi que eu não queria desapontar as pessoas que compraram ingressos para a minha tour.



Eu também não queria deixar para baixo as pessoas que trabalharam comigo nesses últimos meses para criar o meu show. Eu odeio desapontar qualquer um. Meu foco agora é minha saúde e voltar mais forte. Garanto a vocês que voltarei o mais rápido que puder.



O plano de agora é reagendar a turnê na América do Norte e começar em outubro na Europa. Não poderia estar mais agradecida por seu cuidado e apoio. Com amor, M”

