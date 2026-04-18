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SHOW

Madonna faz dobradinha incendiária com Sabrina Carpenter no palco do Coachella

Apresentação uniu a "Material Girl", aos 67 anos, e nova popstar, de 26, com uma das performances mais comentadas do festival

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Madonna faz dobradinha incendiária com Sabrina Carpenter no palco do CoachellaMadonna faz dobradinha incendiária com Sabrina Carpenter no palco do Coachella - Foto: Reprodução/X

Nas redes sociais, as reações à participação de Madonna no show de Sabrina Carpenter, no Coachella, na noite da sexta-feira (17), na Califórnia, nos Estados Unidos, parecem majoritariamente positivas: "icônica", "fizeram história", "mãe e filha", "mãe e avó", "lembrei de Britney!" e "ela abençoou a novinha" são alguns dos comentários recorrentes. Talvez o melhor resumo tenha vindo da própria dona da casa.

Ao se despedir da veterana depois de três canções e uma miniaula de astrologia cabalística, Carpenter virou para a plateia e mandou: "E agora? Como eu continuo depois disso?"

A pergunta é apropriada. Aos 26 anos, Sabrina Carpenter mostrou um dos shows mais quentes do cardápio pop do momento.

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A americana domina com uma tranquilidade impressionante todos os códigos da teatralidade que misturam Broadway e música pop. Sabrina não anda, Sabrina desfila, fazendo tudo parecer muito, muito fácil. Só mesmo um furacão como Madonna poderia tirá-la do prumo por alguns (brevíssimos) segundos.

Surra de hits
A deixa para a entrada de Madonna foi a pergunta "safadinha" de Sabrina em "Juno", "have you ever tried this one?", referindo-se a uma posição sexual. Madonna respondeu ao entrar no palco ao som de "Vogue", remixada para começar pelo "name-dropping" que encerra a faixa, citando astros e estrelas inesquecíveis de Hollywood.

Madonna desceu as intermináveis escadas do palco de Sabrina apoiada por um dos bailarinos, que parecia segurar firme a mão da estrela. Quem aí não lembrou do tombo no Brit Awards em 2015? Pois é. "Vogue" emendou com a melhor faixa da noite, "Bring your love", o novíssimo dueto com Carpenter, que estará no novo álbum, "Confessions II", com lançamento marcado para 3 de julho.

O set terminou com "Like a prayer" cantado no gogó pelas duas, logo depois de uma pequena aula de astrologia cabalística de Madonna. A convidada exaltou as qualidades da "taurina" Sabrina. Ainda que tenha parecido um pouco longo, a mensagem era de paz e… francamente, o mundo precisa falar mais disso.

Deu match
No seu texto, Madonna também lembrou que estava usando "o mesmo corselet e as mesmas botas" da apresentação que fez no Coachella, vinte anos atrás, quando Sabrina tinha apenas 6 anos. E aí talvez esteja a importância deste dueto.

Ainda que saibamos que a estratégia de marketing de unir artistas de gerações diferentes seja um truque manjado e eficiente para ampliar bases de fãs, não dá para ignorar que os laços que unem as popstars extrapolam tais limites.

Tanto Carpenter quanto Madonna brincam com signos que misturam glamour e sexo, provocando as audiências com letras que podem soar "apimentadas" ainda que falem de um ponto de vista assumidamente teatral. As louras deram match.

Ainda estou aqui
A apresentação no Coachella importa porque mostra alguns dos sinais do que se deve esperar da continuação do novo álbum e possível turnê da veterana. Aos 67 anos, Madonna mostrou boa forma e fôlego para o palco. Não é pouca coisa.

Ainda que Madonna ainda desperte uma ou outra crítica etarista, a "Material Girl" já deixou claro que só um impedimento realmente grave pode afastá–la do trabalho que ama, o que parece ser um desconforto para os que se incomodam ao ver uma mulher desta idade em atividade numa indústria que privilegia a juventude.

A própria Madonna confirmou tal percepção no discurso de agradecimento do prêmio "Women in Music", da revista "Billboard", em 2016: "Minha maior transgressão é ainda estar aqui".

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