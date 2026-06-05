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Música Madonna faz show surpresa na Times Square e lança mais um single do disco novo; ouça Pocket show da cantora faz parte da campanha de divulgação do seu novo álbum, "Confessions II", que será lançado no início do mês que vem

Quem passou pela Time Square, em Nova York, na tarde desta quinta-feira (4), tomou um susto bom: Madonna apareceu do nada e fez um show surpresa. A apresentação durou cerca de 15 minutos — tempo suficiente para parar a via, e também as redes sociais.

O pocket show de Madonna faz parte da campanha de divulgação do seu novo álbum, "Confessions II", que será lançado no início do mês que vem. Mas também marca o começo do mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+, comunidade da qual Madonna é espécie de madrinha.

Vestindo corset cor-de-rosa e botas prateadas, Madonna estava acompanhada de seu DJ e de um corpo de bailarinos. Ela cantou canções como "Hung up" e "I love New York". Depois do show, ela lançou mais um single do novo disco, "Love sensation". É a terceira música revelada do novo álbum, ela já tinha lançado "Bring your love", com Sabrina Carpenter, e "I feel so free".

Ouça 'Love sensation', novo single de Madonna

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