Madonna já se declarou para Caetano Veloso e pediu abraço em vinda ao Brasil

Madonna esteve no Brasil em 2017 como convidada do casamento de Guy Oseary, profissional que gerencia sua carreira, com a modelo Michelle Alves. No evento, a Rainha do Pop participou da festa pré-casamento e chegou a subir ao palco - não para se apresentar, mas para introduzir um pocket show de Caetano Veloso.

"É uma grande honra apresentar o primeiro e único: Caetano Veloso", disse a americana.

Ao avistar o músico, Madonna suspirou e chegou a tietá-lo. "Uau, posso ganhar um abraço? Eu te amo", declarou. Em seguida, ela se abaixou e fez uma reverência a Caetano.

A cena foi registrada pelo próprio músico em suas redes sociais na época. "Obrigado a Madonna por me apresentar com tanto respeito, afeto e gentileza", escreveu Caetano.

Show no Rio

Desta vez, Madonna veio ao País para o show de encerramento da The Celebration Tour na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A turnê, que começou em outubro de 2023, celebra os mais de 40 anos de carreira da artista.

