Rio de Janeiro Madonna lança clipe do megashow no Rio às vésperas do show de Lady Gaga; fãs especulam rivalidade Artista faz post nostálgico e fãs levantam suspeitas sobre nova aparição de Pabllo Vittar no show de Lady Gaga, marcado para o dia 3 em Copacabana

A quatro dias do megashow de Lady Gaga na Praia de Copacabana, Madonna reacendeu a memória coletiva dos fãs ao publicar, nesta terça-feira, o vídeo completo de sua histórica apresentação no Rio.

Em clima nostálgico, a diva também relembrou no Instagram o encerramento da turnê Celebration, que levou mais de 1,6 milhão de pessoas às areias cariocas, exatamente um ano atrás.

Foi o suficiente para a internet entrar em modo teoria: estaria Madonna marcando território?

Rivalidade no pop?

A publicação reacendeu o entusiasmo dos fãs — e também as especulações. Com Lady Gaga prestes a se apresentar no mesmo local, no sábado, seguidores das duas estrelas começaram a sugerir, com bom humor e um toque de rivalidade, uma possível disputa pela atenção do público.

"Quase um ano desde o último show da minha Celebration Tour — que terminou no RIO! Obrigado Brasil por uma experiência inesquecível. E muito obrigado à minha comunidade pelo apoio sem fim! Vídeo completo no YouTube", disse a cantora, na legenda do post.

Nos comentários do vídeo, surgiram mensagens como “ela não é inocente”, levantando suspeitas de que a diva master teria escolhido divulgar o clipe oficial do show no Rio propositalmente — bem às vésperas da apresentação de Lady Gaga no mesmo local.

“Eu prefiro a original do que as imitações”, escreveu o usuário @gabrielandradee_25, sugerindo uma possível rivalidade entre as divas.

Outro internauta ironizou: “Esperou um ano para a Gaga vir ao Rio para soltar o show completo”.

Vai ter Pabllo Vittar?

A poucas horas do aguardado show de Lady Gaga no Brasil, a ansiedade dos fãs vai muito além da performance da estrela pop no palco. Em frente ao Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada, grupos de admiradores já ensaiam uma aposta que circula nas redes: a possibilidade de Pabllo Vittar fazer uma participação surpresa no espetáculo.

A teoria não surgiu do nada. Em 2021, Gaga lançou o álbum de remixes Dawn of Chromatica, que inclui uma versão da faixa “Fun Tonight” em parceria com Pabllo.

O remix, em ritmo de arrocha com elementos do "Batidão Tropical" — estilo que marca a carreira da cantora brasileira —, traz novos vocais e versos em português, além de uma batida dançante que conquistou fãs dos dois lados do Atlântico.

— A Gaga gosta de fazer surpresas. Não me surpreenderia se ela chamasse a Pabllo para cantar. As duas já gravaram juntas. A Pabllo é a cara do Brasil. Ela gostaria de dar esse presente aos fãs — disse Michel Ferreira, um dos primeiros a chegar à porta do hotel para esperar a chegada de Lady Gaga.

A cantora brasileira, por sua vez, tem se consolidado como figura de projeção internacional. Em maio do ano passado, subiu ao palco ao lado de Madonna durante a passagem da Rainha do Pop por Copacabana, em um show histórico que atraiu mais de um milhão de pessoas.

— As músicas da Gaga em ritmo brasileiro estão virais na internet. Já virou um hino. Seria perfeito se ela chamasse a Pabllo para cantar — afirmou Vitória de Souza, fã mineira que chegou ao Rio só para o show.

Por enquanto, não há confirmação oficial sobre participações especiais, mas, se depender do entusiasmo dos fãs, o reencontro entre Gaga e Pabllo seria o ápice de uma noite já histórica.

Show deve superar o da Madonna economicamente

A expectativa é que o show de Lady Gaga supere o impacto econômico do megashow de Madonna no ano passado, que movimentou R$ 469,4 milhões.

Segundo a Prefeitura do Rio, o novo evento deve atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas e injetar cerca de R$ 600 milhões na cidade.

Um estudo feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) em parceria com a Riotur, empresa de turismo do município, mostrou que o show da cantora Lady Gaga deve movimentar um dinheiro ainda maior do que o adquirido no show de Madonna.

O evento faz parte de uma série de shows que já entrou no calendário de eventos da capital fluminense, e ocorrerá todo mês de maio até, pelo menos, 2028.

— Em todos os aspectos, incluir no calendário do Rio um show internacional por ano, na Praia de Copacabana, foi uma ideia super acertada do prefeito Eduardo Paes. Do ponto de vista econômico, é mais importante ainda, porque movimenta a cidade em um mês antes considerado de baixa temporada: com hotéis cheios e aumento de gastos em bares e restaurantes e no comércio, gerando emprego e renda para a população — avaliou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Os dados apontam também que a apresentação da estrela pop acontece logo após o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, o que deve ampliar ainda mais o fluxo de visitantes. Com isso, a movimentação econômica estimada é 27,5% maior do que a registrada no show de Madonna, em 2024, que injetou R$ 469,4 milhões na economia carioca.

Madonna em Copacabana

O sucesso da apresentação de Madonna, no ano passado, serve como parâmetro. Além de reunir um público semelhante — 1,6 milhão de pessoas —, o evento superou as expectativas de impacto econômico e gerou uma exposição midiática global de US$ 254 milhões (R$ 1,4 bilhão).

A arrecadação com o ISS de serviços ligados ao show também subiu: foram R$ 59,8 milhões em maio de 2024, contra R$ 52,5 milhões no mesmo mês de 2023, um crescimento real de 13,8%, com destaque para os setores de turismo, transporte e entretenimento.

