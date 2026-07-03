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MÚSICA Madonna lança "Confessions II" com participação de Sabrina Carpenter Novo disco da Rainha do Pop é uma sequência do aclamado "Confessions On A Dance Floor", de 2005

Madonna lançou, nesta sexta-feira (3), o álbum “Confessions II”. O novo disco é uma sequência do “Confessions On A Dance Floor”, de 2005, e conta com colaboração de artistas como Sabrina Carpenter, Martin Garrix e a filha Lola Leon.

Explorando elementos da house, da disco music e de diferentes vertentes da música eletrônica, o novo álbum marca também o reencontro entre a cantora e o produtor britânico Stuart Price, responsável pelo “Confessions On A Dance Floor”.

Com 16 faixas e mais de uma hora de duração, o 15º álbum da carreira da artista traz entre as principais parcerias as colaborações com Sabrina Carpenter em “Bring Your Love", com Martin Garrix em “Bizarre” e com Lola Leon, filha mais velha da artista, na faixa “The Test”. Outro destaque do novo disco é a canção “Fragile”, escrita em homenagem ao irmão de Madonna, que morreu em 2024.

A divulgação do novo disco contou com um curta-metragem publicado por Madonna, com participação do jogador brasileiro João Pedro. Na última quinta-feira (2), Madonna fez uma live no TikTok, onde reuniu mais de 2 milhões de fãs. Durante a transmissão, apresentada por Bob The Drag Queen, Madonna definiu o álbum como “uma carta de amor à música eletrônica e a todos os espaços e comunidades que criam e a celebram”. A artista também falou sobre como foi o processo criativo do novo projeto, que veio após a turnê comemorativa de 40 anos de carreira. “A turnê acabou, e fizemos música durante a turnê, mas acabou e começamos a fazer mais. Aí percebemos que seria o momento”, comentou a cantora. Ainda durante a live, a cantora compartilhou que o processo de produção do novo álbum veio em um momento de muita vulnerabilidade, devido ao período de luto que passou após a morte de seu irmão, Christopher, e de sua madrasta, Joan, em 2024. “Eu nunca definiria esse álbum como apenas mais uma confissão. Escrever uma música sobre meu irmão apenas uma semana após sua morte não é apenas uma confissão”, comentou a artista. Confira:









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