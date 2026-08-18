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celebração Madonna mostra festa de aniversário de 68 anos rodeada da família na Grécia: "Comer, rezar, amar" Rainha do Pop celebrou a data na ilha de Corfu com o namorado, o jogador Akeem Morris, e os filhos

Madonna está celebrando o seu aniversário. A Rainha do Pop compartilhou nesta terça-feira (18) uma série de fotos de sua festa comemorando a chegada de seus 68 anos — a data, na verdade, ocorreu no último domingo (16).

Nos registros, ela aparece rodeada pelo namorado, o jogador de futebol jamaicano Akeem Morris, e de filhos como Rocco Ritchie, Stella e Estere durante uma viagem à Grécia.

A cantora está atualmente na ilha de Corfu e a celebração contou com música ao vivo e danças.

Ao mostrar registros do aniversário nas redes sociais, Madonna resumiu a experiência com uma lista bem-humorada: “É meu aniversário! Comer, rezar, amar, beber, dançar, quebrar pratos, alimentar os gatos! Obrigada, D*us!”.

Antes da comemoração, a cantora também aproveitou a passagem pela Grécia para conhecer Meteora.

De helicóptero, ela chegou ao Mosteiro de Varlaam, onde conversou com o abade sobre temas ligados à espiritualidade e às tradições da Igreja Ortodoxa.

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