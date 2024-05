Madonna no Rio: 15 mil turistas estrangeiros vão movimentar R$ 42,8 milhões, estima Embratur

A- A+

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) estima que visitantes internacionais devem injetar na economia carioca cerca de R$ 42,8 milhões com hospedagem, alimentação, compras e atividades de lazer nesta semana. Com o show da cantora Madonna, há projeção de 15 mil turistas de outros países visitando a cidade nestes dias.

O show da artista será na praia de Copacabana, neste sábado, com encerramento da turnê mundial de “The Celebration Tour”. Pelas projeções, com base nas aterrissagens de voos do exterior, esses turistas estão chegando na capital fluminense desde o dia 28 de abril. O valor total de R$ 42 milhões não inclui passagem aérea.

As cinco principais cidades de origem dos hóspedes internacionais são Buenos Aires (Argentina); Santiago (Chile); Clermont-Ferrand e Paris (França); e Bogotá (Colômbia).

O Chile, por exemplo, teve alta de 23,9% nas viagens para o Brasil nesta semana, com 2.180 turistas. A comparação é feita com o mesmo intervalo do ano anterior. Já França mostra um crescimento aproximado de 66%, com 1.415 visitantes no Brasil nesse período.

— Os grandes eventos, que atraem turistas estrangeiros, são fundamentais na estratégia para reduzir os efeitos de sazonalidade da baixa estação. São os serviços que vão do táxi e do motorista de aplicativo ao vendedor de mate na praia, por exemplo, que ganham com turistas que chegam cada vez mais no Brasil — defende o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

A prévia da pesquisa de ocupação hoteleira divulgada pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRio) mostra uma média de 74,51% em hotéis de toda a cidade. No dia do show, a previsão é que Copacabana chegue a 100% de ocupação.

