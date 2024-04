A- A+

RAINHA DO POP Madonna no Rio: conheça Bob, the drag queen, MC em todos os shows da "Celebration tour" Artista se apresentará com a cantora no show na Praia de Copacabana, neste sábado (4)

Madonna chegou ao Brasil com sua equipe de aproximadamente 200 pessoas para encerrar a "Celebration tour" nas areias da Praia de Copacabana. No palco com ela estarão 25 pessoas e sua convidada especial: Bob, the Drag Queen, que participou de todos os shows da turnê que comemora os 40 anos de carreira da rainha do pop.

Quem é Bob, the Drag Queen?

Bob the Drag Queen nasceu em 22 de junho de 1986 e seu nome é Christopher Delmar Caldwell. O artista (ator, comediante, drag queen e músico) ficou conhecido quando venceu a oitava temporada de RuPaul's Drag Race. Depois do programa, continuou atuando e aparecendo em programas de televisão como High Maintenance (2016), Tales of the City (2019) e A Black Lady Sketch Show (2019). Em 2020, começou a co-apresentar "We're Here" na HBO ao lado de outras concorrentes de Drag Race, Eureka O'Hara e Shangela.

Caldwell foi criado no condado de Clayton, Geórgia, e sua mãe era dona de um bar drag em Columbus. Nas noites em que ela não tinha dinheiro para pagar uma babá, levava Caldwell ao bar, onde ele trabalhava e recebia dinheiro dos clientes.

Caldwell apareceu montado como drag pela primeira vez em uma festa lésbica, no mês do Orgulho LGBTQIAP+ em 2008. Aos 22 anos, ele se mudou para o bairro do Queens, em Nova York, com US$ 500 e duas malas. A ideia era se tornar um ator e comediante, mas depois de assistir à primeira temporada de Ru Paul's Drag Race, ele começou a se apresentar regularmente como drag. Em 2013, adotou o nome Bob, the Drag Queen.

Em 2016, recebeu US$ 100 mil pelo primeiro lugar na oitava temporada de Ru Paul's Drag Race, e três anos depois ficou em oitavo lugar no ranking das cem drag queens mais poderosas dos EUA feito pela revista New York.

Bon, the drag queen, que se identifica como poliamorosa, pansexual e não-binária, chamou a atenção de Madonna que o convidou para rodar o mundo na "Celebration Tour".

