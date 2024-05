Madonna no Rio: empresário lança desafio, e fãs enviam fotos de tatuagens sobre a cantora

A- A+

O empresário e agente da Rainha do Pop fez um pedido para os fãs que estarão presentes no show de encerramento da "The Celebration Tour", no sábado (4), em Copacabana. Em uma publicação no X — antigo Twitter —, Guy Oseary solicita que os admiradores da cantora enviem fotos de tatuagens que retratem Madonna.

@Madonna May 4th RIO BRAZIL.. The GRAND FINALE. If you are going to be there to join the 40 year Celebration and you have a Madonna Tattoo please reply with a photo to this tweet and let me know. Obrigado — Guy Oseary (@guyoseary) May 1, 2024

Mesmo sem especificar para o que se trata o desafio, além é claro, de celebrar os 40 anos de carreira artista, os fãs ficaram entusiasmados com a possibilidade de uma vaga na área VIP do evento. A mensagem foi direcionada a mais de 140 mil seguidores, mas tem como público-alvo a plateia do evento carioca.

Depois da postagem, Guy Oseary foi bombardeado por imagens em estilos que retratam as diversas 'eras' de Madonna. Desde pessoas com artes do álbum 'Ray of Light' (1998), passando por lançamentos mais recentes como Confessions on a Dance Floor (2005), Rebel Heart (2015) e até Madame X (2019).

Veja também

POLÊMICA Indireta? Irmã de Mani Reggo faz post após flagra de Davi, do BBB 24, com jovem