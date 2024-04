A- A+

RAINHA DO POP Madonna no Rio de Janeiro: veja curiosidades do show em Copacabana que promete ser histórico Expectativa é que 1,5 milhão de pessoas lotem as areias de Copacabana para assistir a diva do pop

O show “The Celebration Tour” da cantora Madonna, nas areias de Copacabana, no próximo sábado, promete entrar para a história do pop como sendo o de maior público já reunido. A expectativa é que o megaevento, em comemoração de 40 anos de carreira da cantora, reúna 1,5 milhão de pessoas. O palco montado em frente ao Copacabana Palace é o maior da turnê. De proporções gigantescas e o show da popstar reúne várias curiosidades:

Cenário

A estrutura na Praia de Copacabana terá o dobro do tamanho visto nas apresentações que passaram por Europa e América do Norte desde outubro de 2023. Serão 812 metros quadrados e três passarelas — a central com 22 metros de extensão — a 2,40 metros de altura do chão.

Toneladas de equipamentos

Foram trazidas 270 toneladas de material, incluindo equipamentos que serão utilizados na apresentação. A carga chegou ao Rio no domingo, um dia antes da chegada da cantora à cidade. O material chegou em três aviões cargueiros. 45 baús foram utilizados para transportar as roupas de Madonna e dos dançarinos.

Staff

Para acomodar a equipe, formada por de cerca de 200 pessoas, foram reservados 90 quartos no Copacabana Palace. Além disso, também estão reservados cinco salões no hotel onde deverão ser feitos os ensaios da cantora, seus músicos e bailarinos.

Participação especial

Quatro dos seis filhos vão estar no palco. A participação dos filhos da cantora no show de sábado é um dos momentos mais celebrados (e aguardados) pelos fãs. De seus seis filhos, quatro estão viajando com a turnê — dois de 18 anos e dois de 11, todos adotados no Malawi, país no sudeste africano.





David Banda, 18 anos

Primeiro de seus filhos adotados, quando a cantora era casada com o cineasta Guy Ritchie, entra durante o hit "Like a prayer", representando o cantor Prince, que tocou guitarra naquele álbum na faixa título e em “Act of contriction”.

Mercy James, 18 anos

Após "Hung up", a filha Mercy, adotada em 2009, toca piano de cauda enquanto a mãe canta "Bad girl".

Stella e Estere Ciccone, 11 anos

Em "Vogue", Madonna celebra a cultura ballroom e recria no palco um ball, misto de baile, desfile e concurso surgido na cena LGBTQIAP+ nova-iorquina na década de 1970. Este é o momento em que as gêmeas Stella e Estere Ciccone brilham. Estere aparece como DJ de um ball, enquanto Madonna e um convidado dão notas a quem se apresenta na passarela. O número é encerrado com Stella dançando na pista.

Tudo para ficar perto do palco

O que não falta é gente pedindo entrada para a área VIP à beira do palco, exclusiva para convidados do Itaú, o maior patrocinador do evento. Pois bem: no último fim de semana, um brasileiro de 63 anos ganhou as redes sociais ao compartilhar fotos em que ele aparece na apresentação da cantora em Londres, na Inglaterra, em 1999. Desde então, internautas se dedicam a uma campanha informal para que ele consiga ficar pertinho do palco carioca. No post, ele diz que nessa idade não tem como “encarar” a multidão.

Transmissão pela TV

O show será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes. Mas, para quem quiser assistir ao espetáculo da areia de Copacabana, a melhor opção para chegar ao bairro será usar o metrô, que terá um esquema especial no dia 4 de maio. Na volta para casa, as estações Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo, mais próximas ao palco, estarão abertas para embarque até as 4h de domingo, dia 5, como noticiou o colunista Ancelmo Gois.

